Sanremo, trapela il nome di un altro big escluso: una storia ridicola

Periodo nero per Morgan. Il celebre cantautore ed ex frontman dei Bluvertigo, dopo essere stato licenziato dalla giuria di X Factor, ha ricevuto un’altra batosta. Stando a quanto divulgato nelle scorse ore da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, Marco Castoldi sarebbe stato escluso anche dal Festival di Sanremo 2024. Ma a colpire non è stata tanto la decisione di Amadeus, quanto il fatto che Morgan avesse deciso di candidarsi. Proprio ora, dopo lo scandalo di X Factor e soprattutto dopo quella famosa lite con Bugo avvenuta quasi quattro anni fa sullo stesso palco e che aveva inevitabilmente portato alla loro squalifica.

La reazione di Morgan al cast di Sanremo 2024

Domenica 3 dicembre, Amadeus ha annunciato i nomi dei 27 big che si sfideranno sul palco dell’Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2024. Tra i cantanti che sono stati scelti per la prossima edizione del Festival, figurano grandi nomi come quello di Fiorella Mannoia, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri. Non mancheranno anche alcune prime volte, come quelle di Ghali e Alessandra Amoroso, e ai big in gara si aggiungeranno anche i 3 vincitori di Sanremo Giovani.

“Oh santo cielo che due maroni di cast”, è stata l’acida reazione di Morgan in seguito all’attesissimo annuncio dei big di Sanremo 2024. L’ex frontman dei Bluvertigo ha dimostrato, in poche parole, di non apprezzare e condividere per nulla le scelte di Amadeus. Una reazione piuttosto forte, che è stata seguita da un altro commento del cantautore: “Ora vogliamo sapere tutti gli autori delle canzoni e farci delle belle cene a base di complotti”. Il riferimento alla vicenda di X Factor e alla ormai celebre “cricca” dei giudici del talent show è palese, ma come mai tanto risentimento?

Il motivo dietro alla dura reazione

In molti si sono chiesti quale sia il motivo della reazione di Morgan. Stando alle parole di Giuseppe Candela, è presto detto: “Castoldi ha presentato un brano per partecipare al Festival ma Amadeus lo ha bocciato“.

Insomma, pare proprio che la dura reazione di Morgan sia stata scatenata dall’ennesima esclusione. Prima X Factor e ora anche Sanremo: di questo passo il celebre cantautore non avrà vita facile se vorrà tornare a lavorare in televisione. In molti però, come anticipato, sono rimasti anche stupiti dall’audacia con la quale Morgan ha presentato la sua candidatura, soprattutto in questo periodo, nel quale è letteralmente sotto attacco per la vicenda di X Factor. Come dimenticare poi la sua performance sul palco dell’Ariston nell’edizione del 2020, quella nella quale Castoldi partecipò con Bugo e che vide Amadeus alla sua prima conduzione del Festival.

Infine, c’è stata anche quella volta in cui Morgan ha letteralmente attaccato Amadeus, deridendo la sua nomina di Direttore Artistico del Festival di Sanremo: “Amadeus non ha scritto quelle canzoni, […] nessuno di loro sa scrivere canzoni, per cui se vogliono parlare con me di canzoni imparino a scriverle.”

Insomma, mettendo insieme tutti questi dati di fatto la conclusione è una sola: l’esclusione di Morgan dalla prossima edizione della Kermesse musicale era a dir poco inevitabile e prevedibile. Al momento il cantautore non ha ancora commentato quest’ultima indiscrezione sul suo conto, ma è quasi certo che nelle prossime ore deciderà di intervenire per dire la sua.

Le proposte e gli altri cantanti esclusi

Se da un lato la scelta dei cantanti in gara ha entusiasmato la maggiorparte del pubblico, dall’altro sono stati tanti i grandi esclusi dalla prossima edizione del Festival. D’altronde, le proposte che arrivano ogni anno al direttore artistico della kermesse musicale sono tantissime e il numero di possibili partecipanti è sempre troppo ristretto: “Dei 400 brani di artisti che mi sono arrivati, ne ho selezionati 50, che mi piacciono. Io non guardo al nome, ma alla canzone”, ha dichiarato in proposito Amadeus.

Tra i tanti Big esclusi figurano i nomi di Al Bano, Fabrizio Moro, gli Zero Assoluto, Malika Ayane, i Jalisse e anche Michele Bravi (qui per i dettagli).Quest’ultimo ha voluto condividere con i suoi followers su TikTok la sua reazione quando ha appreso che non sarebbe salito sul palco dell’Ariston: “Ragazzi NON ci vediamo a Sanremo”, ha scritto il cantante a corredo del video postato.