Sanremo, grandi esclusi: i nomi di peso lasciati a casa e le reazioni

Nella giornata di domenica 3 dicembre, in occasione del Tg delle 13:30, Amadeus ha finalmente scoperto le carte, svelando i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Sono ben 27 gli artisti annunciati dal conduttore e direttore artistico della kermesse, ai quali se ne aggiungeranno 3 da Sanremo Giovani, la cui serata finale è fissata per il 19 dicembre. Lo stesso Amadeus, tempo prima, aveva rivelato di aver ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, da cui sono stati selezionati i cantanti di Sanremo 2024. Ebbene, chi c’era tra gli artisti che, pur presentando una canzone, non sono rientrati tra i 27?

Al Bano, Arisa, Malika Ayane: chi non è stato scelto per Sanremo 2024

Come riportato dal Messaggero, sembra che tra gli esclusi ci siano i Jalisse, vincitori della kermesse nel 1997 con il brano Fiumi di parole. Per il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian si tratterebbe della ventisettesima esclusione consecutiva dal Festival di Sanremo. Esclusione anche per Ermal Meta che, nella sua ospitata a Viva Rai 2 di Fiorello, aveva rivelato di aver presentato un brano ad Amadeus in vista di Sanremo 2024. A non esser rientrato nella lista del conduttore ci sarebbe anche Francesco Gabbani, la cui ultima partecipazione al Festival risale al 2020 con il brano Viceversa.

Quello di Al Bano sarebbe un altro dei nomi esclusi, così come quello di Arisa. Quest’ultima aveva pubblicato una storia su Instagram, precedente all’annuncio di Amadeus, dove si era mostrata speranzosa. La storia è stata successivamente cancellata. Tanti altri gli artisti a cui Amadeus avrebbe detto no: Malika Ayane, Marcella Bella, Patty Pravo, Bresh, Zero Assoluto e Alan Sorrenti in coppia con i Calibro 35. Esclusione anche per Alexia, che, nei giorni scorsi, aveva rivelato al Messaggero di aver presentato un brano di stampo autobiografico.

Ad ampliare la lista degli esclusi dovrebbero esserci anche Alex Wyse e Luigi Strangis che, secondo una precedente indiscrezione riportata da Il Sussidiario, erano in lizza per un posto a Sanremo 2024. A chiudere l’elenco dei nomi noti che non sono rientrati nei 27 scelti da Amadeus c’è Michele Bravi, che ha pubblicato, tramite Tik Tok, un video dove ha reagito alla sua esclusione. Non resta che attendere il prossimo 6 febbraio per ascoltare le canzoni presentate dagli artisti in gara, in quello che, con ogni probabilità, sarà il quinto e ultimo Festival di Sanremo consecutivo condotto da Amadeus.