Sanremo 2024, ecco le donne opzionate da Amadeus: tutti i nomi

Come annunciato dallo stesso Amadeus, il Festival di Sanremo 2024 sarà non solo il suo quinto consecutivo, ma anche l’ultimo, almeno per il momento. Se ancora non si hanno dettagli su chi potrebbero essere i cantanti coinvolti nella kermesse canora, un’indiscrezione di Dagospia avrebbe fatto trapelare i nomi di quattro co – conduttrici.

Poker di cantanti a Sanremo: l’indiscrezione

Secondo Ivan Rota, infatti, ad accompagnare Amadeus ci potrebbero essere quattro nomi femminili della canzone italiana: Annalisa, Arisa, Emma ed Elodie. Un poker di cantanti che, attualmente, sono nel pieno del loro successo musicale. È indubbio come una loro presenza darebbe al Festival una marcia in più, ma al momento si tratta di semplici indiscrezioni.

Per Emma e Arisa, inoltre, non si tratterebbe della prima volta nel ruolo di co – conduttrici: già nel 2015, infatti, avevano accompagnato Carlo Conti alla guida del suo primo Festival. Elodie aveva, invece, affiancato Amadeus e Fiorello nel 2021 per una sola serata, componendo un medley di canzoni italiane e regalando grande spettacolo. Annalisa è l’unica, tra le quattro cantanti, a non aver mai ricoperto il ruolo di co – conduttrice o ad aver affiancato il conduttore. A Sanremo, infatti, vi ha preso parte solo come concorrente, in quattro diverse edizioni (2013, 2015, 2016, 2021).

Festival di Sanremo 2024: Amadeus dice basta

C’è curiosità, quindi, nel sapere se una simile indiscrezione possa trovare fondamento. Qualora fosse così, si tratterebbe di una scelta importante per Amadeus che andrebbe ad arricchire il Festival con quattro delle più importanti cantanti del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Non resta che attendere maggiori dettagli, probabilmente dallo stesso Amadeus.

Il conduttore, d’altra parte, ha già confermato che il Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultimo. In questi cinque anni, Amadeus ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico, riscuotendo enorme successo in termini di ascolti. A chi invece aveva ipotizzato delle possibili frizioni con il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, Amadeus ha risposto smentendo le voci sulla questione. Il conduttore sarà libero di svolgere il suo lavoro, senza condizionamenti o limitazioni di sorta. Chissà che non possa regalarci un’ultima edizione memorabile, magari proprio con un poker di co – conduttrici.