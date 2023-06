Amadeus dice addio a Sanremo: il prossimo sarà l’ultimo

Amadeus ha rotto il silenzio e ha parlato del suo futuro in Rai e con il Festival di Sanremo. In queste settimane, sono nate molte speculazioni riguardo il suo prossimo Festival e attorno a dei possibili attriti con l’azienda in cui lavora da tanti anni. Addirittura, Fiorello aveva rivelato che il conduttore non era sicuro di tornare alla conduzione dell’evento il prossimo inverno. In realtà, Amadeus è già al lavoro per Sanremo 2024. Tuttavia, come rivelato a Il Fatto Quotidiano, ha anche confessato che il prossimo sarà il suo ultimo Festival, andando a chiudere un importante cerchio dopo cinque anni:

Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni.

Sanremo 2024: chi sarà al fianco di Amadeus

Dunque, almeno per ora, Amadeus ha deciso di dire addio all’Ariston, non escludendo la possibilità di tornarci tra diversi anni. Ad ogni modo, parlando del suo prossimo ed ultimo Sanremo, ci sarebbe un noto volto femminile in lizza per accompagnare il conduttore durante la serata finale. Il settimanale Vero ha rivelato che la cantante Annalisa stia essendo molto corteggiata da Amadeus, dopo gli enormi successi ottenuti con “Bellissima e “Mon Amour”. Risulta sempre più probabile, dunque, la possibilità di vedere l’ex allieva di Amici in qualità di co-conduttrice del Festival.

Parlando di co-conduttrici di Sanremo, Amadeus ha commentato anche il lavoro svolto da Chiara Ferragni. Nonostante le polemiche, il direttore artistico ha ribadito di aver trovato l’influencer molto brava e professionale nei panni di presentatrice, considerando anche come fosse la sua prima volta. Ovviamente, la Ferragni era stata chiamata anche per il suo ruolo social, che ha avuto un ruolo fondamentale durante lo scorso Festival. Amadeus ha persino aperto un account Instagram in diretta, un gesto che ha fatto molto discutere:

Hanno scritto tante cose non vere, dicendo che guadagnerei tanti soldi grazie ai follower acquisiti con Sanremo (1,8 milioni). Non è ovviamente così, basta vederlo. Non c’è nessuna pubblicità. Qualora dovessi decidere in futuro di utilizzarlo come fanno molti, ne parlerei con Rai Pubblicità.

Infine, Amadeus ha anche spiegato i suoi rapporti con il nuovo AD della Rai, Roberto Sergio. C’è chi ha sostenuto che tra i due i rapporti siano tesi, a causa soprattutto della forte amicizia che lega il conduttore a Carlos Fuortes e Stefano Coletta. Ma, sempre a Il Fatto Quotidiano, il presentatore di Affari tuoi ha negato questi rumors e ha dichiarato di provare grande stima per Sergio, che tra l’altro, conosce da anni:

Ho rapporti ottimi con Roberto Sergio, un dirigente che conosce bene l’azienda, arriva dalla radio e conosce l’importanza della musica e la necessità di rispecchiare l’attualità discografica. Davvero nessun problema. Ci siamo confrontati e ho avuto tutte le rassicurazioni per poter fare il mio lavoro liberamente.

Insomma, tra polemiche e cambiamenti, Amadeus si prepara a salutare il Festival di Sanremo. In occasione di tale evento, per la serata finale, potrebbe anche tornare il collega e grande amico Fiorello, che lo aveva accompagnato durante le sue prime due edizioni. Lo stesso showman lo ha rivelato, affermando che lo andrà a trovare nell’ultima puntata per “riportarlo a casa”, anche se in realtà si è detto convinto che non sia ancora finita.