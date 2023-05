Amadeus forse fuori da Sanremo. Fiorello: “È giusto che si sappia”

Nella puntata di Viva Rai 2 andata in onda questa mattina, 26 maggio, Fiorello ha fatto una clamorosa rivelazione. Com’è noto, il clima in Rai ultimamente non è dei migliori e pare che la cosa stia affettando anche uno dei conduttori punta della rete, ovvero Amadeus. Il presentatore di Affari Tuoi sarebbe scoraggiato a tal punto da star rivalutando il suo coinvolgimento nella prossima edizione di Sanremo. Amadeus ha scelto di fare questa confidenza al suo grande amico Fiorello, che, però, ci ha tenuto ad informare comunque il pubblico:

L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere.

Insomma, una ‘bombetta‘ sicuramente pesante, che non è passata affatto inosservata. La nuova Rai sta sempre più prendendo piedi, tra l’addio prima di Fabio Fazio e poi di Lucia Annunziata, fino alle piccate battute di Antonella Clerici e Fiorello sulle nuove ‘regole‘ da seguire nell’azienda. Adesso, si è aggiunto anche Amadeus che starebbe pensando di lasciare il suo ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo, incarico che svolge da quattro anni.

Qualcosa nell’aria si percepiva già durante l’ultimo Festival di Sanremo, con le varie polemiche che hanno coinvolto prima Blanco, a causa dell’incidente delle rose, e poi Fedez e Rosa Chemical, dopo il loro bacio sul palco. Una polemica che si è estesa anche fuori dal palco, tanto che Amadeus ha dovuto avere a che fare anche con la giustizia per gli scandali prima menzionati. Inoltre, bisogna aggiungere a tutto ciò che proprio ieri, 25 maggio, Stefano Coletta è stato sostituito come direttore dell’Intrattenimento Prime Time da Marcello Ciannamea, che fa parte della quota Lega. E non è un segreto che Coletta ed Amadeus erano riusciti a creare in questi anni un rapporto di grande stima.

Insomma, Amadeus sarebbe ormai sconsolato e potrebbe non sentirsela di affrontare l’evento televisivo più famoso d’Italia, nonché quello che porta maggiori incassi alla Rai, arrivando ad oltre 50 milioni di euro. Già qualche tempo fa, il conduttore aveva dichiarato amareggiato che, nel caso decidessero di mandarlo via, non potrebbe far altro che accettare la decisione. Adesso, invece, sarebbe lui a voler fare un passo indietro. Non resta che attender per scoprire quale sarà il destino del Festival di Sanremo 2024.