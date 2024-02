Sanremo 2024, classifica seconda serata: come cambia la top 5

Con il finale della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è arrivato il momento di scoprire le preferenze delle radio e degli spettatori. Come Amadeus aveva anticipato prima dell’inizio dell’evento, questa 74° edizione è stata caratterizzata da un grande cambiamento: fino alla penultima serata compresa verrà svelata solo la top 5 dei Big. Dunque, non è noto chi si posiziona dopo il quinto posto, sin dalla prima serata.

Dopo aver conosciuto il parere della stampa, ecco che è avvenuto qualche cambiamento tra i preferiti. Va precisato che nella seconda serata si sono esibiti solo 15 dei 30 Big in gara. Gli altri 15 hanno avuto il compito di presentare i loro colleghi. Una novità che caratterizza questa nuova edizione, ideata da Amadeus, che stasera ha avuto al suo fianco come co-conduttrice Giorgia. Ovviamente, nella terza serata per i Big i ruoli si invertiranno.

Stasera si sono esibiti in ordine Fred De Palma, Renga e Nek, Alfa, Dargen D’Amico, Il Volo, Gazzelle, Emma, Mahmood, Big Mama, The Kolors, Geolier, Loredana Bertè, Annalisa, Irama e Clara.

I giornalisti, nella prima serata, avevano piazzato al primo posto Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Ecco come cambia stasera la classifica generata dai voti delle radio e dei telespettatori del Festival di Sanremo 2024 con i 15 Big:

Geolier con I p’me, tu p’ te Irama con Tu no Annalisa con Sinceramente Loredana Bertè con Pazza Mahmood con Tuta gold

Loredana Bertè con i voti delle radio e del televoto è scesa dal primo al quarto posto. Dunque, non è più certa la sua vittoria, come già si poteva immaginare le cose cambiano di serata in serata. Intanto, è entrato nella top 5 Irama, che dai giornalisti non era stato considerato più di tanto. Annalisa e Mahmood sono rimasti fermi nelle loro posizioni. Pertanto, si può dire per questi due cantanti la stampa, la radio e il pubblico a casa l’opinione è la stessa.

Infine, si è posizionato nella prima posizione della top 5 della seconda serata della 74° edizione del Festival Geolier, che non era stato considerato invece dalla stampa. Il cantante napoletano, come si poteva immaginare, è riuscito a raccogliere un gran numero di consensi da parte degli spettatori.