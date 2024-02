Sanremo 2024, classifica prima serata: la top 5 sorprende

Si è conclusa l’attesissima prima serata del Festival di Sanremo 2024. Alla fine della puntata è stata stilata la classifica provvisoria in base ai voti dalla sala stampa. Al contrario degli scorsi anni, però, nelle prime quattro serata saranno comunicate solo le prime cinque posizioni e non l’intera classifica dei 30 artisti. Una decisione di Amadeus, che ha modificato il regolamento decidendo di svelare i posti di tutti e 30 i cantanti in gara solo a partire dalla seconda parte della serata finale, per capire il podio a 5 che si giocherà la vittoria finale.

Ad ogni modo, la prima classifica è stata dominata da Loredana Bertè con il suo brano “Pazza”. La rocker, dopo la standing ovation del pubblico del Teatro Ariston, si è aggiudicata anche il trionfo della serata. Ecco chi sono gli altri quattro artisti che hanno accompagnato la cantante secondo i giornalisti:

Loredana Bertè con Pazza Angelina Mango con La Noia Annalisa con Sinceramente Diodato con Ti Muovi Mahmood con Tuta Gold

Grande sorpresa per Angelina Mango che, al suo debutto a Sanremo, è riuscita a slittare direttamente al secondo posto. Nonostante abbia solo un anno di carriera, la cantante ha dimostrato una presenza scenica incredibile durante l’esibizione de “La Noia“, che non ha realmente nulla da invidiare ai veterani del Festival. Dietro di lei, la “hit-maker” per eccellenza, Annalisa. La cantante, dopo il successo straordinario dell’ultimo anno, sembrerebbe aver servito l’ennesimo tormentone con la sua “Sinceramente“. Al quarto e quinto posto, infine, due vincitori di Sanremo: Diodato (trionfatore nel 2020 con “Fai Rumore) e Mahmood (primo posto nel 2019 e nel 2022 rispettivamente con “Soldi” e “Brividi”).

Rimangono ignote le posizioni degli altri concorrenti, che dovranno soffrire una lunga attesa prima di scoprire il risultato finale del loro Sanremo. Per quanto riguarda il resto delle serate, nella seconda e nella terza voteranno rispettivamente la Giuria Radio e il Televoto. La quarta, per le cover, ci sarà il voto congiunto di Stampa, Radio e Televoto. Infine, sabato ci sarà una divisione in due parti: nella prima, l’unica giuria sarà il televoto, mentre nella seconda parte si uniranno nuovamente le tre giurie per decidere il podio a 5 dal quale sarà poi decretato il vincitore.