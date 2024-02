Sanremo, Annalisa non scende le scale: ecco il “dolce” motivo

Era una delle più attese della serata e non ha deluso le aspettative. Questa sera, martedì 6 febbraio, Annalisa è sbarcata al Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente“. Una canzone pop che segue lo stile dei suoi ultimi lavori e che promette essere una delle più grandi hit di quest’anno. Per l’occasione, la cantante ha scelto un look sobrio, sfoggiando un vestito total black con trench trasparente firmato Dolce&Gabbana. Ma, Annalisa è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico ancora prima di esibirsi. Il motivo? Al contrario del resto dei suoi colleghi, la popstar ha deciso di non scendere le famose scale di Sanremo, ma è spuntata all’improvviso da dietro le quinte dell’Ariston, prendendo Amadeus alla sprovvista.

Una scelta inaspettata, che ha subito generato molte speculazioni. Sui social, in tanti credono che sia un indizio del fatto che la cantante sarebbe in dolce attesa. Nelle sue scorse partecipazioni al Festival della Canzone Italiana, l’ex allieva di Amici aveva sempre fatto la famigerata scalata, non tirandosi mai indietro. Per questo, alcuni sostengono che ci sarebbe un “dolce” motivo dietro questo improvviso cambiamento. Inoltre, c’è chi ha notato un “pancino sospetto”, motivo per il quale Annalisa avrebbe deciso d’indossare un body nero, forse per nascondere le forme.

Ricordiamo che Annalisa è convolata a nozze lo scorso giugno con il marito Francesco Muglia. A meno di un anno dal matrimonio, molti credono che la coppia voglia allargare la famiglia. Tuttavia, già in passato, la Scarrone aveva smentito tali voci, esprimendo comprensibile irritazione per l’eccessiva pressione che spesso viene esercitata sulle donne, specialmente dopo il matrimonio, affinché abbiano figli.

D’altro canto, però, diversi utenti credono che Annalisa abbia solamente voluto sorprendere Amadeus per ripetere la scena vissuta a Capodanno, durante “L’anno che verrà” a Crotone. Proprio al momento dello scoccare della mezzanotte, il conduttore ha dovuto richiamare la cantante per fare il countdown, dato che nel frattempo era impegnata nella sua esibizione. Un momento cult, che era diventato subito virale. Dunque, questa versione smentirebbe una presunta gravidanza della pop star. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se la diretta interessata deciderà di rispondere alle voci o se, invece, preferirà non commentare la vicenda.