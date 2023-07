Annalisa si racconta: i retroscena sul matrimonio e la fluidità

Annalisa è senza dubbio una delle cantanti rivelazione di quest’ultimo anno. Nonostante vanti una carriera decennale, dallo scorso autunno l’ex allieva di Amici è riuscita a raggiungere un successo clamoroso dopo l’altro, iniziando una scalata che non sembra vedere fine. Il tutto è iniziato con il singolo “Bellissima“, diventato virale su tutti i social e le piattaforme, per poi continuare con “Mon Amour”, una canzone che, sebbene sia stata rilasciata in primavera, ha sorpassato anche i tormentoni estivi. Nel frattempo, inoltre, Annalisa ha anche fatto un passo molto importante nella sua vita privata: lo scorso 29 giugno, in gran segreto, si è sposata con il compagno Francesco Muglia. Insomma, un periodo veramente d’oro per la cantautrice, di cui ne ha parlato in un’intervista a Vanity Fair.

Annalisa e Francesco sono insieme da due anni. Il primo incontro è avvenuto in occasione di un evento di Costa Crociere, di cui Muglia è il vice presidente marketing. Poco dopo, lui le scrisse sui social e, da lì, non si sono più separati. In fondo, Annalisa ha sempre saputo di volersi sposare, ma non per la cerimonia, bensì per “celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari”. La chiesa, infatti, è stato un volere più che altro di Francesco, al quale la cantante non ha saputo dire di no. Ma, cosa l’ha conquistata in particolare del suo neo marito?

Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza.

In effetti, la loro vita è tutt’altro che tranquilla. Entrambi sono sempre in movimento per lavoro, tanto da non avere una dimora fissa: “Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano”. Il fatto che sia impegnato tanto quanto lei, ma che si occupi di un ambiente diverso da quello dello spettacolo, è un grande valore aggiunto per Annalisa. In questo modo, Francesco riesce a capire i suoi ritmi e a consigliarla, dandole un parere da esterno.

“Non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”, ha dichiarato la voce di “Disco Paradise” riguardo il matrimonio. Nonostante ciò, però, vorrebbe comunque allargare la famiglia e avere un bambino, anche se non ci hanno ancora pensato in maniera più concreta.

Annalisa: “Ho baciato una ragazza per sperimentare”

Grazie alla svolta pop presa nella sua musica, Annalisa si è avvicinato sempre di più al mondo LGBTQ+, diventato una vera e propria icona. Complice anche il testo della sua ultima hit, “Mon Amour”, in cui parla in maniera molto spontanea di fluidità e libertà. A tal proposito, sempre a Vanity Fair, la cantante ha parlato anche del suo personale vissuto, svelando di aver sperimentato in gioventù, scambiandosi baci anche con donne: “Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare“. Tuttavia, dopo questa fase, si è resa conto che le siano “sempre piaciuti i maschi”.