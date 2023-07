Matrimonio Annalisa, foto inedite: Maria, la scelta ‘top’ delle scarpe

Sabato 1 luglio sono state celebrate le nozze tra la cantante Annalisa e il manager Francesco Muglia. I due hanno organizzato un rito laico con una cerimonia del tutto informale nella cornice del Golfo dei Poeti, in Liguria, per festeggiare insieme agli amici e ad alcuni colleghi vip della cantante ed ex allieva di Amici. Tra i tanti invitati vi era ovviamente anche la conduttrice del famoso talent di ballo che ha scelto un look molto elegante ma allo stesso tempo comodo, in perfetto stile Maria De Filippi.

Il look e la scelta delle scarpe di Maria De Filippi

Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della riservatissima cerimonia e a colpire è stato sicuramente il look scelto da Maria De Filippi. La celebre conduttrice di Amici ha infatti optato per un abito di colore giallo e per delle scarpe molto comode e allo stesso tempo stilose. Si tratta di un paio di sneakers griffate Louis Vuitton dal costo non indifferente: 915 euro. Le preziose calzature, dallo stile futuristico, erano impreziosite dall’applicazione di iniziali LV e dall’asola posteriore nella classica tela Monogram.

A completare il look un tailleur con pantalone giallo in tinta con gli occhiali da sole abbinato a una canotta di seta bianca. Insomma un outfit all’insegna della comodità che però non ha precluso a Maria De Filippi la prerogativa di essere al centro dell’attenzione per la sua innata eleganza e raffinatezza.

Il secondo sì sulla spiaggia e la cerimonia ad Assisi

Come anticipato il rito civile del matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia si è svolto lo scorso sabato, 1 luglio, in una location molto suggestiva della Liguria, il borgo di Tellaro. A essere presenti ai festeggiamenti ci sono stati amici e parenti della coppia e non sono potuti mancare anche alcuni invitati vip come Maria De Filippi, Fabio Rovazzi con la compagna e Rudy Zerbi. La cerimonia, che si è tenuta nel Golfo dei Poeti, è stata decisamente più informale e allargata rispetto a quella che li ha visti protagonisti in quel di Assisi pochi giorni prima. Durante il rito laico i due hanno consolidato il loro amore attraverso un particolare cerimoniale durante il quale si sono lasciati legare le mani dai loro rispettivi testimoni: un gesto sicuramente simbolico ma allo stesso tempo significativo.

Invece il matrimonio religioso è stato decisamente più intimo, rivolto a pochi invitati e blindassimo. Il 29 giugno è stata celebrata la funzione religiosa da padre Giuseppe Sagrino nella splendida cornice della Basilica di San Francesco d’Assisi. Successivamente la cerimonia gli sposi hanno offerto un aperitivo nel Chiostro per poi spostarsi con i pochi invitati per continuare i festeggiamenti alla Locanda del Cardinale.