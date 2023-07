Nozze Annalisa, Maria De Filippi sgargiante: come si è vestita (foto)

Come sempre iconica, Maria De Filippi si è presentata al matrimonio dell’ex allieva di Amici, Annalisa, con un look sui toni del giallo

Nella giornata di ieri, sabato 1 luglio, si sono celebrate le nozze della cantante Annalisa con il compagno Francesco Muglia. Per la seconda volta, dopo le riservatissime nozze in quel di Assisi, l‘ex allieva di Amici ha festeggiato con amici vip e parenti organizzando una grande festa con rito laico in Liguria, a Tellaro. Tra gli invitati anche la conduttrice del talent che diede il via alla carriera della cantante, Maria De Filippi. A colpire è stato l’outfit scelto dalla De Filippi per l’occasione, un look già visto ma sempre attuale ed elegante.

Il look giallo di Maria De Filippi

Tailleur e sneakers è da sempre la combo preferita di Maria De Filippi in fatto di look. L’abito che la conduttrice ha scelto di sfoggiare al matrimonio di Annalisa era già stato indossato precedentemente nel corso di una puntata di Amici. Un outfit molto fresco e giovanile ma comunque adeguato al contesto.

Secondo alcuni scatti pubblicati da Amedeo Venza, il look scelto da Maria De Filippi era firmato Alexander McQueen e composto da un blazer monopetto con revers a lancia e due tasche a filetto e bottone centrale. A completare il look un paio di pantaloni sartoriali. Insomma un outfit che è risultato essere il mix perfetto di eleganza e informalità, scelto appositamente dalla conduttrice per risultare chic senza dover rinunciare alla comodità.

I festeggiamenti a Tellaro

Come già anticipato, Annalisa ha voluto anche festeggiare le nozze con Francesco Muglia insieme alle persone che hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua vita sia personale che professionale. Il rito simbolico è stato celebrato con i due sposi che si sono fatti legare le mani dai loro testimoni, scambiandosi le promesse d’amore. Gli sposi hanno poi scelto una stupenda location vista mare per accogliere i circa 200 invitati tra cui Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Alessandra Amoroso e Fabio Rovazzi. Una festa molto informale della quale non sono apparse fotografie sui social: su esplicita richiesta dei coniugi nessuno dei presenti ha pubblicato scatti relativi alla giornata. Una scelta perfettamente in linea con la riservatezza e il desiderio di privacy che caratterizza sia Annalisa che Muglia.