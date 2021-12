Sanremo 2022, tre attrici accanto ad Amadeus: i nomi, la Marcuzzi resiste

Tre attrici accanto ad Amadeus a Sanremo 2022? Il festival si avvicina e si faranno sempre più frequenti le indiscrezioni su chi affiancherà il conduttore sul palcoscenico. Non è ancora chiaro se Amadeus opterà per una conduttrice diversa ogni sera, come già fatto negli anni scorsi. Nell’eventualità che ciò accada si stanno susseguendo una serie di rumors circa le possibili donne che calcheranno il palco dell’Ariston nel prossimo festival della canzone italiana. Un festival che si prospetta già di enorme successo, vista la lista dei cantanti in gara.

I nomi dei Big sono stati accolti con grande entusiasmo dal pubblico, almeno da quello social, per cui è facile credere che ci sarà grande attenzione. E perché no, tutto questo entusiasmo si potrebbe facilmente tramutare in grandi ascolti tv per il prossimo Festival di Sanremo. Inoltre si è vociferato anche della possibilità che finisca in un orario che metterebbe d’accordo tutti. Da Amadeus che non vorrebbe finire mai al pubblico che invece vorrebbe andare a dormire a un orario decente.

I Big ci sono, le due giovani promesse che si uniranno a loro dopo Sanremo Giovani si scopriranno la prossima settimana. Chi manca all’appello? Proprio loro: le co-conduttrici di Amadeus a Sanremo 2022. Da settimane e settimane si continua a parlare di Alessia Marcuzzi. Per qualche giorno è sembrato non se ne facesse nulla, oggi invece il suo nome è saltato di nuovo fuori. A farlo, ancora una volta, è stato Dagospia nelle sue Pillole di Gossip.

Tra i nomi femminili legati al prossimo Sanremo potrebbe esserci Miriam Leone, e non solo lei. Sono ben tre i nomi di attrici spuntati oggi: la Leone, Matilde Gioli e il ritorno di Matilda De Angelis. Chi la spunterà alla fine? Presto per dirlo e di sicuro questi non saranno né i primi né gli ultimi gossip sul Festival di Sanremo 2022. Qualcuno ha ipotizzato anche Giulia De Lellis sul palco dell’Ariston, insomma i nomi non mancano, come tutti gli anni. Si dovrà aspettare ancora un po’ per scoprire chi ci sarà davvero accanto ad Amadeus nel suo terzo anno da direttore artistico.