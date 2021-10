Giulia De Lellis a Sanremo 2022? La scelta di Amadeus, la verità

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, la terza diretta e condotta da Amadeus. In questo periodo il conduttore Rai è alle prese con le canzoni da selezionare ma sta valutando anche i nomi delle probabili co-conduttrici. Tra queste si è fatto il nome di Giulia De Lellis, l’ex fidanzata di Andrea Damante oggi apprezzata web influencer e presentatrice in carriera.

A quanto pare però Amadeus non è minimamente interessato a coinvolgere Giulia De Lellis nella kermesse musicale più famosa d’Italia. Il sempre informato Dagospia ha assicurato che quella circolata nelle ultime settimane è solo una fake news. Il nome della De Lellis non è mai stato vagliato dal conduttore Rai e dal suo staff. La stessa notizia, tra l’altro, era già circolata un paio d’anni fa e smentita dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in persona.

Questa volta Giulia De Lellis ha preferito restare in silenzio e più di qualcuno aveva ritenuto questo gesto una chiara conferma dell’ex fidanzata di Andrea Iannone. Ma a quanto pare la 25enne dovrà ancora fare un po’ di gavetta prima di calcare il palco dell’Ariston. Giulietta sogna infatti di affermarsi come conduttrice televisiva e dopo gli esordi su Witty, la web tv di Maria De Filippi, si è ritagliata uno spazio su Discovery, dove ha condotto con successo Love Island Italia.

Per ora è certo che Amadeus sarà affiancato ancora una volta dall’amico fraterno Fiorello. Il Festival di Sanremo 2022 andrà in onda su Rai Uno da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio, con il gradito ritorno del pubblico in sala. Top secret il cast dei cantanti. Stando agli ultimi gossip avrebbero già presentato una canzone: Elisa (in coppia con il rapper Rkomi), Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Blanco, Francesco Renga, Marco Masimi, Aka7even, Ariete.

E poi ancora: Il Tre, Gianluca Grignani, Dolcenera, Giusy Ferreri, Simona Molinari, Carmen Consoli, The Kolors, Marlene Kuntz, Caccamo, Federico Rossi, Boomdabash, Zero Assoluto, Eugenio in via di gioia, Elio, Paolo Jannacci, Zen Circus, Anna, Alfa.