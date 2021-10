Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2022: la proposta di Amadeus

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, la terza diretta e condotta da Amadeus. In questo periodo il conduttore Rai è alle prese con le canzoni da selezionare ma sta valutando anche i nomi delle probabili co-conduttrici. Tra queste pare che sia in pole position Giulia De Lellis, l’ex fidanzata di Andrea Damante oggi apprezzata web influencer e presentatrice in carriera.

Dopo gli esordi su Witty, la web tv di Maria De Filippi, Giulia De Lellis si è ritagliata uno spazio su Discovery, dove ha condotto con successo Love Island Italia. E ora la 25enne potrebbe arrivare sul palco dell’Ariston, senza ombra di dubbio il palco più importante d’Italia. A spifferare il gossip è stato il settimanale Vero: sembra che Amadeus voglia al suo fianco due influencer amate dal pubblico. Una è appunto la De Lellis mentre il nome dell’altra è ancora top secret.

Molto probabilmente non si tratterà di Chiara Ferragni, il cui nome è stato più volte associato al Festival di Sanremo. Secondo gli ultimi gossip neppure nel 2022 vedremo la moglie di Fedez alla kermesse musicale. Sembra che Amadeus sia indirizzato su Giulia De Lellis e su un’altra influencer molto amata ma la cui identità non è stata svelata. Sarà vero?

Non è la prima volta che il nome di Giulia De Lellis viene collegato al Festival di Sanremo. Già nell’edizione 2020, la prima guidata da Amadeus, si era parlato di un coinvolgimento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma l’idea non si è più concretizzata. Il 2022 sarà l’anno giusto per Giulietta, che sogna di affermarsi sempre più nel mondo dello spettacolo? Chissà…

Di recente Giulia De Lellis ha avuto modo di conoscere personalmente Amadeus: è stata infatti protagonista di una puntata dei Soliti Ignoti su Rai Uno, dove Giulia ha lasciato il segno con la sua simpatia e verve. Doti che l’hanno resa unica e molto apprezzata dagli italiani.

Intanto è certo che Amadeus sarà affiancato ancora una volta dall’amico fraterno Fiorello. Il Festival di Sanremo 2022 andrà in onda su Rai Uno da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio.