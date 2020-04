Sanremo 2021 rinviato per Covid-19? Patron Ariston: “Ampia riflessione”

Festival di Sanremo, la 71esima edizione slitta? Parola al patron dell’Ariston

L’ultima intervista rilasciata da Walter Vacchino a Sanremo News sta facendo molto parlare gli appassionati del Festival e non solo, visto che il patron dell’Ariston non esclude, giustamente, che quest’edizione possa essere rinviata di qualche mese. Tutto dipenderà dall’evoluzione del Covid-19 e delle misure governative che saranno prese nel corso dei mesi. “Serve – queste le parole di Vacchino – un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi”. Non è detto tuttavia che accada, anche perché da Rai non sono arrivate notizie in tal senso, né sono trapelate delle indiscrezioni.

Sanremo 2021 rinviato di qualche mese? Ipotesi da non escludere

A sottolinearlo è proprio Vacchino: “Ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti, dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere”. Cambiare la collocazione del Festival infatti significa andare a modificare pesantemente i palinsesti (e influenzare tra l’altro anche la concorrenza, visto che Mediaset non fa contro-programmazione nella settimana sanremese). Ad ogni modo il patron dell’Ariston si è detto anche ottimista: “L’altra ipotesi, quella più ottimistica – ha spiegato Vacchino –, è che ai primi di febbraio la situazione sia tale da permettere, rispondendo a certe norme, di godersi lo spettacolo come in qualsiasi altro teatro”. Insomma potrebbe essere o un Sanremo diverso o un Sanremo collocato in altri mesi. Sempre che l’emergenza non cessi.

Sanremo, cosa succede se slitta il Festival della musica italiana

Ricordiamo che dovrebbe condurre ancora una volta Amadeus dopo gli ascolti ottenuti nella sua prima edizione, e che dovrebbero presenziare anche Fiorello e forse anche Jovanotti. Se tutto dovesse slittare andrebbe rivisto anche il ruolo dell’Italia all’interno dell’Eurovision Song Contest (che quest’anno è stato cancellato). Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.