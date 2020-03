Eurovision Song Contest 2020 cancellato, è ufficiale: l’annuncio

Eurovision Song Contest 2020 cancellato: è ufficiale, arriva l’annuncio tanto atteso

È ufficiale l’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam è stato cancellato. Con grande rammarico, il profilo ufficiale di Twitter del noto festival musicale internazionale fa l’annuncio tanto atteso in queste ultime ore. Già da giorni in molti avevano previsto ciò, visto che da tempo se ne parlava. Si sarebbe dovuto effettuare il prossimo 16 maggio e a rappresentare l’Italia, quest’anno, sarebbe toccato a Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020. Gli organizzatori hanno preso tale decisione in questi giorni, proprio a causa del duro momento che tutto il mondo sta vivendo per la diffusione del Coronavirus. Nel post condiviso direttamente dalla pagina ufficiale del Festival leggiamo che sono state prese in considerazione varie opzioni alternative, proprio per consentire all’evento di proseguire. Ma l’incertezza creata dalla diffusione del virus in tutta Europa e le restrizioni poste dai governi delle emittenti televisive partecipanti hanno portato l’EBU a prendere questa difficile decisione.

Eurovision Song Contest: dopo 64 anni l’evento musicale subisce uno stop

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

L’Eurovision quest’anno subisce un duro stop. Ogni anno riesce a unire il pubblico dei Paesi Europei, senza mai esserci stata alcuna interruzione, negli ultimi 64 anni. L’EBU, la NPO, la NOS, l’AVROTROS e la città di Rotterdam continueranno comunque a essere collegati tra loro per organizzare il Festival nel 2021. Ora, attraverso questo annuncio, il Festival rende omaggio a tutto il team dell’emittente ospitante nei Paesi Bassi e ai 41 membri, che hanno lavorato tanto per organizzare l’evento di quest’anno. “Tutti noi abbiamo il cuore spezzato come lo è che l’Eurovision Song Contest non potrà essere organizzato a maggio”, così viene concluso il triste annuncio.

Eurovision Song Contest 2020 annullato: Diodato avrebbe dovuto rappresentare l’Italia

A causa della diffusione del Coronavirus sono diversi i programmi che stanno subendo delle grandi modifiche. Tra i 41 musicisti, gli italiani quest’anno avrebbero tifato per Diodato, che con la sua Fai rumore avrebbe dovuto prendere parte all’evento. Ci abbiamo sperato un po’ tutti, ma alla fine gli organizzatori hanno ritenuto necessaria la cancellazione della 65esima edizione del noto Festival europeo della musica.