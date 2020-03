Eurovision 2020 confermato, parla Diodato: “Sale l’adrenalina”

Eurovision: L’European Broadcasting Union, l’ente che organizza l’evento, conferma lo show canoro

Negli ultimi giorni sono circolate numerose notizie che hanno fatto il giro del globo in merito ad una possibile sospensione dell’Eurovision song contest, uno dei più importanti eventi del mondo della musica. A lanciare l’allarme sono stati alcuni virologi che hanno avvisato dei pericoli che potrebbe comportare l’affollamento di tantissime persone in occasione dello spettacolo. L’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese preoccupa tutta l’Europa. A dare aggiornamenti sul caso ci ha pensato l’European Broadcasting Union, l’ente che organizza la manifestazione che quest’anno andrà in scena a Rotterdam, nei Paesi Bassi. L’Italia sarà rappresentata da Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore”.

Il comunicato ufficiale dell’Ebu: “Il programma degli eventi di Rotterdam continua”

L’European Broadcasting Union ha annunciato la decisione presa in merito al proseguimento dello show. “La Ebu sta monitorando strettamente la situazione pr quanto riguarda la diffusione del Coronavirus e prendendo tutte le precauzioni per quanto riguarda la salute e la sicurezza in linea con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e delle autorità nazionali”, questo quanto si legge nella nota ufficiale pubblicata da Fanpage. “Continueremo a seguire lo sviluppo in tutta Europa e stiamo contemplando vari possibili scenari insieme alle emittenti dell’Eurovision Song Contest NPO, NOS e AVROTROS. Ad ogni modo è troppo presto per commentare quali potrebbero essere questi scenari dal momento che dipenderanno dallo sviluppo nei prossimi mesi. Per adesso, stiamo continuando con il nostro programma degli eventi a Rotterdam in stretto accordo con le autorità competenti“.

Diodato rappresenterà l’Italia

In una recente intervista per Fanpage, il cantante ha svelato il suo stato d’animo in merito alla sua partecipazione all’evento: “Sto capendo che è un impegno importante, dovrò andare in giro per l’Europa. Canterò ‘Fai rumore’ in italiano, senza aggiungere parti in inglese. Ci sono dei video su Youtube con le reaction degli stranieri: c’è questa gente che ascolta il pezzo e mostra le proprie emozioni, urlano ‘Oh my God’, fanno emozionare anche me, onestamente mi sta cominciando a salire un po’ di adrenalina“.