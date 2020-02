Diodato dopo Sanremo: “Una valanga d’amore, ma sto coi piedi per terra”

Diodato dopo il Festival: “Una valanga d’amore, ma sto con i piedi per terra”

Diodato a ruota libera dopo la vittoria del 70esimo Festival di Sanremo. Il cantante tarantino si è confidato alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando come il trionfo alla kermesse gli abbia, almeno per ora, cambiato la vita. Non solo artistica, ma anche quotidiana. Gli appuntamenti sono aumentanti in modo esponenziale, il telefono è rovente e, dulcis in fundo, è giunta anche “una valanga d’amore”. Eppure Antonio sta con i piedi ben piantati a terra. Anche perché la gavetta l’ha fatta e sa bene che il successo non arriva per caso ma dopo sacrifici e tentativi andati a vuoto. “Fisicamente io non sono mai stato un personaggio incisivo, ho conquistato tutto solo grazie alla mia musica”, ha sottolineato.

“Sono già concentrato sul disco e sul tour”

Cosa è accaduto dopo la vittoria al celebre concorso canoro? Antonio racconta cosa è succeso sabato notte, subito dopo la proclamazione: “Sono crollato! Mi ero ripromesso di continuare a festeggiare, ma poi mi hanno fatto l’elenco dei miei impegni del giorno successivo e mi sono detto: ‘Forse devo provare a dormire'”. Giorni intensi e di soddisfazioni. Anche la popolarità ha spiccato il volo. “Mi è arrivata una valanga d’amore – narra -, la gente mi riconosce e mi fa i complimenti per strada. Ma rimango con i piedi per terra, sono già concentrato sul disco e sul tour”.

Levante dopo la vittoria di Diodato: “Io sono sempre stata una sua grande fan”

Al Festival si è molto parlato della love story passata tra Diodato e Levante. Oggi i due artisti hanno preso strade sentimentali differenti, anche se la stima è rimasta immutata. La cantante, infatti, ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria dell’ex. Così a Domenica In: “Sono feliccissima che abbia trionfato. Lo conosco, è una delle voci maschili più belle del panorama italiano e sono felice che oggi si siano accorti di lui. Io sono sempre stata una sua grande fan.”