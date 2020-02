Ascolti Tv 8 febbraio: finale Sanremo supera 60% e 11 milioni di telespettatori

By

Finale Sanremo 2020: ascolti Tv superlativi per Amadeus

Ascolti Tv monster per la finale di Sanremo 2020 che suggella in modo superlativo un’edizione meritevole di lodi. Certo, la lunghezza eccessiva dello show si è fatta sentire e ha inciso soprattutto sulla qualità della serata finale – col pubblico che ha persino protestato convincendo Amadeus a non chiamare il Tg1 prima della proclamazione del vincitore -; nel complesso però si può dire che il conduttore può essere orgoglioso del Festival che ha organizzato. I dati auditel? Parliamo del 60.6% di share e di 11.477.000 telespettatori, precisamente del 56.8% e di 13.638.000 nella prima parte (dalle 21.32 alle 23.52) e del 68.8 con 8.969.000 nella seconda (dalle 23.59 alle 2.00). Chapeau, Amadeus!

Ascolti Tv 8 febbraio: il confronto con le altre finali

La finale di Sanremo 2020 è stato un vero trionfo soprattutto se confrontata con le finali degli altri anni; vi riassumiamo tutti i dati per rendere l’idea:

Sanremo 2019 (Baglioni bis): share 56.50%, 10.622.000 telespettatori; Sanremo 2018 (Baglioni): share 58.30%, 12.125.000 telespettatori; Sanremo 2017 (Conti ter con Maria De Filippi): share 58.40%, 12.022.000 telespettatori; Sanremo 2016 (Conti bis): share 52.5%, 11.223.000 telespettatori; Sanremo 2015 (Conti): share 54.21%, 11.843.000 telespettatori; Sanremo 2014 (Fazio bis): share 43.51%, 9.347.000 telespettatori; Sanremo 2013 (Fazio): share 53.80%, 12.997.000 telespettatori; Sanremo 2012 (Morandi bis): share 57.43%, 13.287.000 telespettatori; Sanremo 2011 (Morandi): share 52.12%, 12.136.000 telespettatori; Sanremo 2010 (Clerici): share 53.21%, 12.462.000 telespettatori.

L’eccessiva durata dello show ha ovviamente gonfiato lo share perché non si era mai vista una finale chiudersi alle 2.30 circa. Difatti se date un’occhiata ai valori assoluti, cioè al totale dei telespettatori, vi accorgerete che è di gran lunga più basso del primo Baglioni, dell’ultimo e del primo Conti, del primo Fabio, di entrambi i Morandi e di quello della Clerici. Ciò non toglie chiaramente che Amadeus possa dirsi soddisfatto, viste le critiche ricevute sino a prima dell’inizio della kermesse canora.

Gli altri dati auditel di sabato 8 febbraio

Degli altri dati auditel segnaliamo soltanto quelli più interessanti, cioè che Un’estate ai Caraibi proposto da Mediaset in alternativa a Sanremo – un riempitivo, chiaramente, e niente di pretenzioso – ha fatto il 6.2% di share raggiungendo 1.520.000 telespettatori, e che il pomeriggio del Biscione si è mantenuto più o meno sui livelli delle altre settimane: Amici 19 ha interessato 2.932.000 telespettatori e il 18.4% di share, mentre Verissimo ha toccato i 2.733.000 telespettatori totalizzando il 19.9%. Segnaliamo infine che Prima Festival ha chiuso con il 37.1% raggiungendo 8.988.000 telespettatori. Dominio assoluto Rai insomma per un Festival che conferma di essere ancora una volta l’evento dell’anno.