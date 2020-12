Sanremo 2021, dopo le polemiche del 2020 novità sulle donne in gara

By

La rosa di nomi dei Campioni della kermesse canora più attesa dell’anno sarà svelata in diretta su Rai 1 il 17 dicembre. Ciò che appare evidente è che in gara ci saranno più donne rispetto allo scorso anno

Le informazione intorno ai possibili artisti che prenderanno parte al settantunesimo Festival di Sanremo 2021 si fanno sempre più concrete. Giovedì 17 dicembre il direttore artistico e conduttore della kermsse canora svelerà in diretta su Rai 1 i nomi che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Le date sembrano essere confermate nonostante, nelle ultime settimane, siano state diverse le notizie che avevano fatto pensare a un ulteriore rinvio del Festival. Ma sia Amadeus, la Rai, che la città di Sanremo hanno confermato che la kermesse si svolgerà, come da accordi presi, durante la prima settimana di marzo.

Le polemiche contro Amadeus

Sono diversi i nomi che nelle ultime settimane hanno tenuto banco sui maggiori siti e quotidiani. Le liste dei presunti Big che si esibiranno durante Sanremo 2021 hanno una notizia comune: forte presenza del genere femminile tra i cantanti in gara. Diversamente da quanto accaduto lo scorso anno, quando le cantanti erano in netta minoranza rispetto agli artisti uomini (7 su 24), quest’anno la scelta appare completamente diversa.

Prima dell’avvio di Sanremo 2020 erano state diverse le polemiche intorno al conduttore che, proprio durante la conferenza stampa di presentazione, aveva definito una delle co-conduttrici, Francesca Sofia Novello (compagna di Valentino Rossi), una “Donna bellissima e capace di stare accanto a un grande uomo, pur rimanendo un passo indietro“. La frase aveva destato scompiglio nell’opinione pubblica che aveva additato Amadeus di essere “maschilista e sessista”. La polemica era poi riuscita a rientrare grazie alle scuse da parte del direttore artistico.

Più donne sul palco di Sanremo 2021

Ma la situazione di quest’anno appare completamente diversa. Non sono ancora state svelate le possibili donne che accompagneranno Amadeus lungo la settimana canora, ma ciò che appare lampante è che la formazione dei Campioni sarà più bilanciata. Tante sembrano essere le donne in gara. Tra le più papabili troviamo alcune conoscenze del Festival come Arisa (già vincitrice nelle Nuove Proposte nel 2009 e tra i Campioni nel 2014), Annalisa (sarebbe alla sua quinta partecipazione), Noemi e Malika Ayane. Oppure, ancora, tra i nomi che sono trapelati ci sono anche Simona Molinari, Elodie, che ha partecipato anche lo scorso anno.

Intanto tra i nomi ufficiali troviamo Francesca Michielin che salirà sul palco dell’Ariston per la seconda volta, ma in coppia con Fedez. Secondo il quotidiano Il Tempo, insieme alla folta lista di cantanti che ha deciso di inviare il proprio progetto al direttore artistico (quasi 400 proposte), ci sarebbero anche artiste meno conosciute dal grande pubblico. Tra queste, artiste che stanno scalando velocemente le classifiche, come la rapper Madame o Mara Sattei, sorella del produttore Tha Supreme. Tra queste potrebbe farsi spazio anche il nome dell’ultima vincitrice di Amici, Gaia.

All’interno delle liste lette in questi giorni mancherebbero, però, i nomi di artiste più forti e conosciute dal grande pubblico di Rai 1. Gli scorsi anni cantanti del calibro di Patty Pravo o Ornella Vanoni avevano deciso di mettersi in gioco e provare nuovamente l’esperienza del Festival. Quest’anno scopriremo solo il 17 dicembre se all’interno della rosa di cantanti scelti fioriranno anche nomi di grandi artiste.