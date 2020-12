Festival di Sanremo, la scelta della rosa dei big s’allarga: news e nomi

By

Pioggia di richieste di partecipazione per il prossimo Festival: per Amadeus il lavoro si complica. Spuntano anche nomi insospettabili e il tempo per chiudere la lista definitiva stringe

Il Festival di Sanremo 2021 si farà nonostante il coronavirus? Fino ad ora non c’è certezza, ma c’è una forte e ferma volontà di ‘accendere’ l’Ariston il prossimo marzo. Nel frattempo la macchina organizzativa della kermesse è in moto ed Amadeus si trova a dover chiudere la rosa dei 20 big che si sfideranno nel concorso. Sul fronte concorrenti ci sono delle news. A renderle note è l’AdnKronos che da fonti vicino al Festival ha appreso che c’è stata una inusuale impennata di richieste di partecipazione da parte degli artisti. Anche i più insospettabili. Motivo?

La pandemia, spiega l’agenzia stampa, ha scombussolato i piani di molti artisti che si sono visti azzerare i live. La questione potrebbe protrarsi anche nel 2021, o almeno per i primi mesi dell’anno che verrà. E sembra che in tanti cantanti abbiano pensato al trampolino di lancio e alla cassa di risonanza offerta dalla partecipazione alla celebre kermesse canora. Chi c’è tra questi? Nei giorni scorsi è trapelato che abbiano presentato un brano Fedez a Luca Carboni, Max Gazzè e i Maneskin. Ma ce ne sarebbero altri ad aver avanzato il proprio brano, tra cui Giacomo Celentano (il figlio di Adriano), Claudio Lippi (che però avrebbero poche possibilità di accedere alla fase finale), Rocco Hunt, Michele Bravi e Federico Rossi (ex metà artistica del duo Benji & Fede).

Tali personalità si vanno ad aggiungere a quelle del totonomi stilato da due giornalisti esperti del Festival, vale a dire Silvia Gianatti e Andrea Conti. Ecco l’elenco: Bugo, Francesco Renga, Malika Ayane, Loredana Bertè, Arisa, Gaia, Fulminacci, Irama, Noemi, Ermal Meta, Leo Gassmann, Di Martino-Colapesce, Casale-Di Michele-Nava, Arisa, Francesca Michielin (in coppia con Fedez), Ghemon, Aiello e Annalisa.

Alla luce di ciò, giovedì 17 dicembre 2020, serata in cui in diretta su Rai1 – durante la finale di ‘Sanremo Giovani’– Amadeus dovrà annunciare i big ufficiali scelti, si avvicina. E il lavoro del direttore artistico nonché presentatore designato si fa più complicato visto che in queste ore si è trovato innanzi a una marea di richieste da vagliare. Si attende con trepidante attesa l’esito, la cosiddetta ‘rosa dei 20’.