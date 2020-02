Sanremo 2021, Amadeus con De Filippi e Ferilli? Maria entusiasta: “Subito”

Maria De Filippi a Sanremo 2021: la condizione della conduttrice

La conferenza stampa tenuta oggi da Maria De Filippi per parlare del Serale di Amici 19 è stata in realtà un momento importante per capire parecchio su alcune dinamiche che erano sfuggite alla stampa: Maria infatti ha parlato persino del rapporto con Milly Carlucci, e abbiamo saputo anche perché le registrazioni di Uomini e Donne negli ultimi tempi sono avvenute con tempi e modi diversi dai soliti. Più di ogni altra cosa però abbiamo scoperto che Maria non rinuncerebbe affatto a condurre Sanremo 2021 con Amadeus e che lo farebbe a una sola condizione. Ama, senti qui, che l’occasione – come si suol dire – è ghiotta!

Sanremo 2021, Amadeus conduttore con Maria e Sabrina Ferilli conduttrici: un gran bel trio

Come abbiamo visto nel corso del tempo la De Filippi ha un rapporto di amicizia profonda, fraterno potremmo dire, con Sabrina Ferilli che è stata la vera rivelazione di Tú sí que vales. La condizione porta proprio il nome dell’attrice, nel senso che Maria ha spiegato che “con lei lo farei subito”: se Amadeus dovesse chiamarle entrambe non esiterebbe neanche un istante, anche perché “lei avrebbe problemi, non io”. Non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento la conduttrice ma è probabile che la Ferilli non voglia accettare per l’eccessivo carico di stress che ci si porta dietro con Sanremo. Vedremo ad ogni modo cosa replicheranno sia il conduttore sia l’attrice.

Le ultime news su Sanremo 2021 dopo il successo della 70esima edizione

Intanto ci sembra quasi certo che Rai voglia riaffidare la conduzione di Sanremo ad Amadeus, quindi dubitiamo che il conduttore non terrà in considerazione questa proposta: si tratterebbe di condurre il Festival con una grande professionista al suo fianco che tra l’altro ha già dalla sua l’esperienza con Carlo Conti; in quanto alla Ferilli, sarebbe senz’altro un affare: bella, simpatica e amatissima dagli italiani, rappresenterebbe senz’altro la ciliegina sulla torta.