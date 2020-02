Amadeus condurrà il Festival di Sanremo anche l’anno prossimo? La Rai ha fatto già la proposta

Dopo il successo ottenuto in questi giorni, Amadeus potrebbe condurre il Festival di Sanremo nel 2021. La Rai ha già fatto la proposta al presentatore veronese, come dichiarato da Fiorello nel corso dell’ultima serata del Festival. L’azienda vorrebbe di nuovo sul palco dell’Ariston sia Amadeus sia Rosario: un’accoppiata vincente che ha convinto critici e soprattutto il pubblico. Al momento però – come spiegato da Fiorello – non è ancora arrivata una risposta da parte del duo. Lo showman siciliano preferisce rifletterci su mentre Amadeus, come puntualizzato in conferenza stampa, vuole finire questa edizione prima di pensare a un’altra.

Il Festival di Sanremo 2020 è stato un grande successo per Amadeus

Il Festival di Sanremo è stato seguito quotidianamente da oltre 10 milioni di telespettatori, con punte di share del 60%. Numeri che non si vedevano dal 2005, quando la kermesse musicale è stata condotta da Paolo Bonolis. Amadeus è riuscito a battere i suoi predecessori Claudio Baglioni, Carlo Conti, Fabio Fazio. E soprattutto – grazie alle sue scelte riguardo il cast di cantanti – è riuscito a riportare tra il pubblico gli adolescenti e il target 18-24 anni.

Amadeus ha fatto delle ottime scelte per il Festival di Sanremo 2020

Amadeus ha portato a Sanremo 2020 un cast di cantanti omogeneo, con artisti che hanno soddisfatto tutte le varie aspettative del pubblico. Inoltre il conduttore Rai ha dato grande spazio al rap, tra i generi musicali più in voga negli ultimi anni. Che dire: cheapeau!