Tú sí que vales, Maria interrompe la finale: WhatsApp privato di Sabrina con regalo

Maria De Filippi interrompe la finale di Tú sí que vales per un regalo a Sabrina Ferilli

La finale di Tú sí que vales è partita nel migliore dei modi con un siparietto che ha avuto come protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. “Posso interrompere per dire una cosa – ha detto a un certo punto la conduttrice –? Volevo raccontare una cosa…”. Forse qualcuno si aspettava che la diretta interessata fosse l’attrice, a cui Maria è legata da circa 15 anni, ma quasi sicuramente nessuno credeva che l’oggetto del racconto di Maria fosse un WhatsApp mandato il 5 dicembre, giorno del compleanno della De Filippi. “Il 5 dicembre – ha raccontato la conduttrice – ho compiuto gli anni. Sabrina mi ha mandato un messaggio vocale. Quando è il tuo compleanno solitamente ti fanno gli auguri e ti fanno un regalo, invece adesso io voglio che voi con attenzione ascoltiate…”. Il riferimento era ovviamente al già citato WhatsApp che Sabrina non voleva si ascoltasse: “Io con lei mi spingo oltre”. Ce ne siamo accorti, cara Sabrina, ma ti amiamo anche per questo.

Tú sí que vales, il WhatsApp privato di Sabrina a Maria per il compleanno

“Non c’è niente che non si possa non sentire – ha precisato Maria per tranquillizzare Sabrina –… Era il giorno del mio compleanno e invece che dirmi ‘Ti ho fatto un regalo’ mi chiede un regalo”. “Ha il braccino corto – ha subito controbattuto la Ferilli -. Ho approfittato, le ho fatto la canzoncina e le ho detto ‘Ma quando me lo fai il regalo?'”. “Chiede il regalo con specifica anche!”, ha poi continuato Maria prima che il WhatsApp fosse fatto ascoltare a tutti; era un messaggio di auguri con tanto di canzoncina che si concludeva proprio con la richiesta da parte di Sabrina a Maria di una “cosa personalizzata che si capisce che sei tu che me l’hai data a me. Mi piacerebbe il 14 questo pensiero assoluto e mirato da me a te”.

Il regalo di Maria in diretta a Sabrina: la puntata si fa bollente

Maria non se l’è fatto dire due volte: in studio è entrato un fiocco gigante rosso con un nastro al centro lunghissimo che Sabrina ha dovuto tirare verso sé fino a scoprire il regalo. Il pacco della De Filippi alla sua amica? Vi lasciamo al video riportandovi il commento finale di Sabrina: “Si è anche emancipata. Un regalino che non mi sarei mai aspettata da lei!”. Buona visione!