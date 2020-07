Sanremo 2021, Claudio Lippi tra i cantanti in gara? News sui provini

Grandi cambiamenti in corso per il Festival di Sanremo 2021. Amadeus ha spiegato, recentemente, che ha intenzione di apportare delle modifiche che renderanno più interessante la kermesse. Partendo dal cast. Tra i cantanti in gara potrebbe esserci persino Claudio Lippi che, dopo la collaborazione con Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco (storico programma chiuso probabilmente per sempre), potrebbe ri-muovere dei passi nel mondo della musica. Non è la prima volta che realizza dei brani: tra i più famosi, Per ognuno c’è qualcuno e Dopo di me; Sanremo potrebbe quindi presentarsi come una nuova opportunità per cantare, per fare musica, una delle sue più grandi passioni. Questa sua profonda passione è emersa anche durante Tale e Quale Show, dove ha vestito i panni di giudice. Le sorprese, nella sua decennale carriera, potrebbero essere tutt’altro che finite. Starà solo ad Amadeus decidere se permettergli di entrar a far parte dei concorrenti in gara oppure no.

Sanremo 2021, news concorrenti: Claudio Lippi nel cast? Seconda volta di fila ai provini

Già l’anno scorso Claudio Lippi ha tentato di convincere Amadeus, ma senza successo: aveva puntato gli occhi su quei brani che lui riteneva più interessanti; ma il conduttore non si è scoraggiato e quest’anno ci ha riprovato, partecipando ai provini, come ha fatto sapere Tvblog.it. Un brano nuovo di zecca di cui – com’è logico che sia – non si sa nulla. Una canzone romantica o un tormentone che entrerà facilmente nella testa degli italiani? La simpatia di Lippi è cosa risaputa, quindi è più semplice pensare che potrebbe portare sul palco dell’Ariston un pezzo che regala spensieratezza (che non guasta mai). Sarebbe interessante scoprire se Claudio Lippi verrà scelto da Amadeus: non sarebbe di certo una notizia di poco conto; così come ha sorpreso la scelta di cambiare il regolamento.

Novità Festival di Sanremo 2021: cantanti e conduttori

Claudio Lippi sarà presente nel cast di Sanremo 2021? Bisognerà aspettare parecchi mesi per saperlo. Anche se sarà difficile, considerato che, col successo della precedente edizione (e la connessa visibilità che hanno avuto tutti i cantanti) si presenteranno di sicuro un numero ancora più consistente di papabili concorrenti ai provini. Serpeggiano anche delle voci sui possibili volti femminili che condurranno assieme ad Amadeus e Fiorello il nuovo Festival di Sanremo.