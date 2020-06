Amadeus cambia il regolamento del Festival di Sanremo 2021

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il Festival di Sanremo 2021. Al timone della kermesse musicale, per il secondo anno consecutivo, Amadeus. Una scelta più che scontata quella della Rai visto il grande successo ottenuto dal conduttore veronese. Passata l’emergenza Coronavirus, Ama ha iniziato a lavorare alla nuova edizione dello show, che sarà la 71esima. Questa mattina, come rivelato su Twitter dall’agente Lucio Presta, Amadeus ha incontrato Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno, per presentare il nuovo regolamento dell’evento. Regolamento che è stato stilato proprio dal marito di Giovanna Civitillo che ricoprirà ancora una volta il duplice ruolo di direttore artistico e conduttore. Non si hanno molte informazioni sulle novità ma, stando anche a quello che scrive il sempre informato Davide Maggio, riguarderanno sia la sezione Campioni sia le Nuove Proposte. Delle grosse modifiche erano già state introdotte lo scorso anno, quando il 57enne aveva reintrodotto la categoria Giovani e tolto dalla gara dei Big la giuria di qualità. Con Amadeus erano inoltre riapparse le classifiche a fine serata sparite nei due Festival di Claudio Baglioni.

Nuovo regolamento e nuova scenografia per il Festival di Sanremo 2021

In attesa di avere delle comunicazioni ufficiali sul nuovo regolamento, nei giorni scorsi Amadeus ha incontrato pure lo scenografo e il regista del Festival di Sanremo 2021. Della scenografia se ne occuperà di nuovo Gaetano Castelli mentre la regia sarà curata da Stefano Vicario. Per via della pandemia che ha fatto slittare i lavori di organizzazione, molto probabilmente l’evento sarà trasmesso su Rai Uno ad aprile 2021 e non più a febbraio. L’ufficialità arriverà a breve, più precisamente alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Oltre ad Amadeus pare certo il ritorno dell’amico Fiorello. Tra le altre presenze fisse si parla insistentemente di Jovanotti, che doveva già presenziare quest’anno, ed Elena Sofia Ricci. In lizza ci sarebbero anche Gerry Scotti e Simona Ventura (che ha condotto da sola il Festival nel 2004).

Amadeus torna al Festival di Sanremo e ai Soliti Ignoti

Oltre al Festival di Sanremo 2021 Amadeus tornerà nella prossima stagione televisiva al timone dei Soliti Ignoti e de L’anno che verrà, la trasmissione in onda ogni ultimo dell’anno.