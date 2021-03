Sanremo 2021, Amadeus annuncia Laura Pausini ospite: “Verrà a cantare”

È iniziata ufficialmente la settimana sanremese. Questa mattina, lunedì 1° marzo 2021, si è svolta la conferenza stampa d’apertura dalla cittadina ligure dopo il debutto dalla sala degli Arazzi di Roma. Amadeus ha annunciato a sorpresa Laura Pausini al Festival di Sanremo 2021 come ospite. La cantante, vincitrice ai Golden Globe, si esibirà sul palco dell’Ariston nella seconda serata della kermesse di mercoledì 3 marzo. Il direttore artistico e conduttore si è complimentato con l’artista per aver conquistato l’ambito premio:

“Verrà a cantare Io Sì. Siamo contenti che l’artista più premiata e internazionale che abbiamo venga a Sanremo con il suo Golden Globe meritatissimo”

Laura Pausini ha fatto una incursione in collegamento con la conferenza stampa di Sanremo e ha definito la sua vittoria ai Globe irreale:

“È stato così inaspettato che è incredibile. Se penso a come è nato questo progetto e alla celebrazione che ha avuto, non ci sono parole ma sono emozioni e tanta Italia. Io mi sento bianca, rossa e verde”

Laura, inoltre, ha affermato che il posto dove canta peggio nel mondo è proprio Sanremo, quel palco lo teme tanto ma, per fortuna, la cosa che ama di più del suo carattere è non riuscire a controllare le emozioni nonostante abbia vissuto di tutto.

Il conduttore Amadeus, ha fatto sapere che avere la cantante più premiata in Italia sarà un ulteriore modo per celebrare il Paese nella stessa sera in cui Il Volo omaggerà Morricone. Fiorello si è presentato mascherato in conferenza. Dopo un momento ironico, ha dichiarato che questo sarà un Festival di Sanremo indimenticabile, comunque andrà, ed è onorato di esserci. Insieme ad Amadeus si impegnerà per regalare cinque serate spensierate.

Ordine cantanti Sanremo 2021 prima e seconda serata: l’annuncio dei Big e Giovani di Amadeus

Svelata la lista dei cantanti della prima serata di Sanremo 2021 martedì 2 marzo 2021. Durante la conferenza stampa Amadeus ha svelato i primi tredici Big che saliranno sul palco dell’Ariston in ordine alfabetico e non in ordine di uscita: Aiello, Arisa, Annalisa, Dimartino, Comacose, Fasma, Michielin e Fedez, Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. I primi Giovani, invece, saranno Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano.

Ospiti della prima serata di Sanremo 2021 saranno Diodato, Loredana Bertè, Matilda De Angelis donna della serata, l’infermiera Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato.

I cantanti della seconda serata di Sanremo 2021 saranno: Shorty, Dellai, Zuccoli, Wrong on You (Giovani). I Big invece: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Ayane, Noemi, Berti, Random, Willy Peyote.