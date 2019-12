Sanremo 2020 vallette: 10 donne per Amadeus (c’è anche Silvia Toffanin)

Le vallette del Festival di Sanremo 2020: Amadeus chiama Silvia Toffanin e altre conduttrici, modelle e attrici

Continuano a trapelare indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2020. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Amadeus avrebbe deciso di circondarsi di dieci donne per la prossima edizione, che sarà la settantesima. Dunque due vallette per le cinque serate, dal 4 all’8 febbraio. Pare probabile la presenza di due ex conduttrici del Festival nonché storici volti Rai, ovvero Simona Ventura e Antonella Clerici. Ma sembra che nella rosa dei nomi ci sia pure quello di Georgina Rodriguez, la modella spagnola famosa per il suo legame con Cristiano Ronaldo. Tra le papabili pure Vanessa Incontrada – richiesta a gran voce dal pubblico nelle scorse settimane – e Silvia Toffanin, vista di recente a Viva Raiplay di Fiorello. Senza dimenticare Monica Bellucci, da sempre sogno del conduttore, che starebbe valutando con attenzione il da farsi. “Mi hanno fatto una proposta molto carina, ma bisogna vedere i tempi: ci sono gli impegni di lavoro e soprattutto le mie bambine”, avrebbe detto l’attrice ai suoi amici più cari.

In calo le quotazioni di Diletta Leotta e Chiara Ferragni

Stando agli ultimi gossip nella rosa delle dieci donne che Amadeus vorrebbe a Sanremo 2020 non ci sarebbero più Diletta Leotta e Chiara Ferragni. Le quotazioni delle due sarebbero scese considerevolmente negli ultimi giorni, molto probabilmente a causa delle numerose polemiche. La Leotta è stata presa di mira da Paola Ferrari mentre il Codacons ha puntato il dito contro la moglie di Fedez. Non ci sarà neppure Lorella Boccia: la ballerina di Amici preferisce concentrarsi su Rivelo, il programma che conduce su Real Time dallo scorso anno.

I cantanti di Sanremo 2020 saranno prevalentemente uomini

“La soluzione delle tante donne sul palco è anche un modo per bilanciare la probabile scarsa presenza di voci femminili in gara — non per volontà, ma per una questione di numeri: Amadeus ha infatti ricevuto 200 canzoni da valutare, ma la maggior parte sono arrivate da cantanti uomini”, si legge sul Corriere della Sera. Tra i cantanti in gara sembrano certi i nomi di: Francesco Gabbani, Marco Masini, Piero Pelù, Levante, Achille Lauro, Rancore, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Alberto Urso, Elodie, Giordana Angi, Anastasio.