Lorella Boccia, no a Sanremo 2020: le parole della ballerina e conduttrice

Lorella Boccia non sarà la valletta di Amadeus al Festival di Sanremo 2020

Lorella Boccia non sarà al Festival di Sanremo 2020 in qualità di valletta. La ballerina di Amici ha smentito i recenti gossip in un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La moglie di Niccolò Presta vuole affrontare la gavetta da conduttrice prima di calcare un palco così prestigioso come quello dell’Ariston. Solo da qualche anno la giovane campana ha iniziato a condurre dei programmi e vuole continuare a percorrere questa strada prima di arrivare all’Ariston. “Smentisco i gossip: Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta. Poi si vedrà. Come si dice a Napoli: “Stamm’ tutt’ sott’o cielo”, ha dichiarato la 28enne.

Lorella Boccia torna a condurre Rivelo su Real Time

Festival di Sanremo a parte, dal prossimo 19 dicembre Lorella Boccia torna al timone di Rivelo, il programma di Real Time in cui intervista personaggi famosi. Tra i prossimi ospiti della nuova edizione Cecilia Rodriguez anche se il sogno della Boccia è intervistare Maurizio Costanzo, che resta uno dei più grandi giornalisti e conduttori italiani.

Lorella Boccia e il matrimonio Niccolò Presta

Intanto procede a gonfie vele il matrimonio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta, figlio dell’agente di spettacolo Lucio. Marito e moglie dallo scorso giugno, Lorella e Niccolò sono più uniti che mai e di recente hanno affrontato con grande forza e coraggio una brutta aggressione che ha segnato entrambi.