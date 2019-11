Paola Ferrari boccia Diletta Leotta a Sanremo: “Non va bene” VIDEO

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020: Paola Ferrari non approva

Paola Ferrari è tornata a scagliarsi contro Diletta Leotta. La giornalista Rai non è mai stata una fan della collega lanciata da Sky Sport e non approva un suo coinvolgimento al prossimo Festival di Sanremo. L’ufficialità non è ancora arrivata ma è ormai quasi certo che la 28enne siciliana affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Una scelta che non trova l’approvazione di Paola che, nel salotto di Tv Talk, si è lasciata andare ad una vera e propria filippica nei confronti della Diletta. Come potete vedere nel video più in basso, la Ferrari ha sottolineato che avere Diletta a Sanremo non è in linea con i tempi che corrono. O meglio con la nuova immagine che si vuole dare del mondo femminile, e ha per questo consigliato agli addetti ai lavori di chiamare un altro tipo di donna. Magari la famosa sportiva Bebe Vio, per portare orgoglio e valore alla kermesse, come ribadito dalla prima donna de La Domenica Sportiva.

Non è la prima volta che Paola Ferrari attacca Diletta Leotta

L’astio di Paola Ferrari nei confronti di Diletta Leotta dura da anni. E già lo scorso agosto si era detta del tutto contraria ad un coinvolgimento della ragazza al Festival di Sanremo 2020. “Ricorrere alla chirurgia estetica, non per correggere un difetto, ma per rendersi più appetibile, io non concordo con questa scelta. Però ogni donna è libera di fare ciò che vuole. Ognuno utilizza quello che ha e quello che vuole. Dal mio punto di vista, una ragazza di vent’anni che ricorre in un modo così forte e invasivo alla chirurgia, secondo me è sbagliato”, ha dichiarato in passato la Ferrari.

La replica di Diletta Leotta alle parole di Paola Ferrari

“Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente”, ha replicato Diletta Leotta a Verissimo.