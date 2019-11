Diletta Leotta e Chiara Ferragni vallette di Amadeus a Sanremo 2020

Amadeus ha scelto Diletta Leotta e Chiara Ferragni come vallette del Festival di Sanremo 2020

Due bionde per Amadeus al Festival di Sanremo. Stando a quello che riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse musicale avrebbe scelto le sue vallette per la settantesima edizione dello show. La scelta sarebbe ricaduta su Diletta Leotta, ex volto di Sky Sport, e Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di fama mondiale nonché moglie del rapper Fedez. Pare che nei prossimi giorni le trattative saranno concluse con la firma sui contratti. Nei giorni scorsi la Ferragni ha ammesso di non poter dire nulla su Sanremo proprio perché c’è da mesi qualcosa in ballo. Qualcosa che di fatto è diventato concreto nelle ultime settimane. La Leotta, dal canto suo, non ha proferito parola sugli ultimi gossip ma pare che abbia intensificato gli allenamenti in palestra e in piscina per arrivare in forma smagliante sul palco dell’Ariston.

A Sanremo 2020 non ci saranno Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci

Con la scelta – quasi ufficiale – di Diletta Leotta e Chiara Ferragni è alquanto improbabile un coinvolgimento di Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci al Festival di Sanremo 2020. Tra l’altro il marito della prima – Niccolò Presta – ha già seccamente smentito i pettegolezzi che sono circolati nell’ultima settimana. Non ci sarà neppure Giulia De Lellis, che su Instagram ha chiarito di non aver mai avuto alcun contatto con la Rai in merito all’evento più importante dell’anno.

Il pubblico ha fatto un appello ad Amadeus per Vanessa Incontrada

Nelle ultime ore i telespettatori Rai hanno pubblicamente chiesto ad Amadeus di portare Vanessa Incontrada a Sanremo 2020. L’italo-spagnola piace a molti ma – almeno per quest’anno – sembra sfumata l’idea di vederla al Festival.