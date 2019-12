Sanremo 2020, caccia di stelle: l’ex della De Lellis e ospiti Usa, il gossip

Sanremo 2020, caccia di stelle: l’ex di Giulia De Lellis e gli ospiti americani, il gossip

Sanremo 2020 si avvicina e le indiscrezioni su cast, ospiti e vallette continuano a trapelare. L’ultima l’ha lanciata il settimanale Chi. Il magazine fa sapere che Amadeus avrebbe sondato il terreno per avere in gara Irama, ex di Giulia De Lellis e già avvezzo alla competizione (lo scorso anno partecipò con ‘La ragazza con il cuore di latta’). Altro nome caldo è quello di Levante, fattasi conoscere al grande pubblico televisivo per aver partecipato alla penultima stagione di X Factor nella veste di giudice. Per quanto riguarda gli ospiti big americani, sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini rende noto che ci sarebbero in corso trattative per portare sull’Ariston Bradley Cooper e Meryl Streep, dopo che è tramontata l’ipotesi Lady Gaga.

Codacons e Chiara Ferragni: botta e risposta rovente

Indiscrezioni ma anche polemiche attorno al Festival. Nei giorni scorsi c’è stato un forte botta e risposta tra il Codacons e Chiara Ferragni, altro papabile volto noto che potremmo vedere alla kermesse. Ad accendere la miccia è stata l’associazione la quale ha definito “non adatto” un eventuale coinvolgimento della moglie di Fedez. La dura replica dell’influencer non è tardata ad arrivare. Altra polemica ‘insidiosa’ fuoriuscita negli scorsi giorni circa il Festival è stata quella di una possibile partecipazione di Giulia De Lellis. Ad alzare la voce è stato il suo agente Francesco Facchinetti che è andato su tutte le furie dopo aver letto che la sua assistita sarebbe stata proposta e avrebbe preso un secco no dall’organizzazione.

Facchinetti perde la pazienza: “Nessun mercato del pesce”

Nello specifico, Facchinetti si è adirato per come è stata descritta dalla stampa la vicenda De Lellis-Sanremo, puntualizzando che nessuno ha proposto nessuno come se si stesse al “mercato del pesce” e spiegando le dinamiche che possono portare un vip sul celebre palco dell’Ariston. “Non è che un manager mette i suoi talenti sul banco e arriva la direzione artistica del Festival a scegliere il pesce migliore da portare sul palco. Ma invece è la direzione artistica che sceglie chi sarà il co-conduttore, la co-conduttrice, la showgirl, la valletta che si merita di stare su quel palco”, ha dichiarato il manager.