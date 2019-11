Facchinetti, fiume in piena su De Lellis-Sanremo e sul caso Emma Muscat

Francesco Facchinetti è un fiume in piena: la verità sulla vicenda De Lellis-Sanremo (“Non funziona come il mercato del pesce”) e sulle lacrime di Emma Muscat (il caso spoiler video: “Vi spiego cosa è successo”)

Francesco Facchinetti interviene sui rumors che hanno raccontato che Giulia De Lellis sarebbe stata proposta da lui come valletta per il prossimo Festival di Sanremo. Con una serie di Stories Instagram, l’agente ha fatto chiarezza sulla vicenda parlando di fake news. Il manager ha anche raccontato che cosa è accaduto ad Emma Muscat, che nelle scorse ore è apparsa in lacrime sui social dopo che in rete è finito clandestinamente un video che ha spoilerato la clip della sua nuova hit che non è ancora uscita sul mercato musicale. Un fatto che ha mandato in fumo il lavoro di marketing del suo staff. La cantante ha anche fatto un appello ai propri fan, invitandoli a non condividere il filmato sul web.

Caso spoiler Emma Muscat: “Qualche cret..no che era lì sul set, ha ripreso con il telefonino e ha spoilerato tutto sui social”

“Mi dispiace perché purtroppo il mondo è pieno di imbec..lli. Ora vi spiego cosa è successo”, esordisce Facchinetti, “Abbiamo girato il video del nuovo singolo di Emma e qualche cret..no che era lì sul set ha ripreso tutto con il telefonino e ha spoilerato tutto sui social. Tra l’altro ieri Emma è volata a Malta per festeggiare il suo compleanno con i suoi amici e al posto di essere felice e contenta, come doveva essere, era incavolata e triste perché il mondo è pieno di cret…ni che non rispettano il lavoro degli altri”. Il manager spiega quindi che tutto il lavoro di marketing che era stato preparato è andato in fumo. “Però – prosegue – niente ci può distruggere, perché è un brano da paura, è un pezzo da paura, il video è da paura, quindi vadano a cag..re i cret..ni. Andiamo avanti per la nostra strada… Prima di Natale ci divertiremo un sacco.” Dopo il caso Muscat, l’agente ha fatto luce sul caso Giulia De Lellis – Sanremo.

“A Sanremo non si va in nessun mercato del pesce e non c’è nessun manager con i pesci in spalla”

“Prima cosa, Sanremo non funziona come il mercato del pesce”, dichiara Francesco che aggiunge: “Non è che un manager mette i suoi talenti sul banco e arriva la direzione artistica del Festival a scegliere il pesce migliore da portare sul palco. Ma invece è la direzione artistica che sceglie chi sarà il co-conduttore, la co-conduttrice, la showgirl, la valletta che si merita di stare su quel palco”. Facchinetti conclude: “Quindi non si va in nessun mercato del pesce e non c’è nessun manager con i pesci in spalla che dice ‘prendi sta trota, prendi sta carpa’, ma sono loro che giustamente scelgono chi deve salire sul palco […] Quello che avete letto è assolutamente errato e non è mai successo”.