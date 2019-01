Sanremo 2019, Pierdavide Carone escluso: Luca Onestini interviene a gamba tesa

Luca Onestini dice la sua su Pierdavide Carone escluso da Sanremo 2019

Da settimane si parla dell’esclusione di Pierdavide Carone da Sanremo 2019, oggi è intervenuto anche Luca Onestini per dire la sua. L’ex tronista ed ex gieffino lavora in radio ormai da un po’ di mesi, ma probabilmente avrebbe espresso la sua opinione anche se così non fosse. Certo lavorare in radio può offrirgli la possibilità di ascoltare diverse canzoni, di avere insomma un quadro più completo del panorama musicale che c’è al momento. Oggi ascoltando in radio Caramelle, il brano che Pierdavide, insieme ai Dear Jack, aveva presentato per partecipare alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, ha deciso di scrivere un messaggio tra le storie di Instagram, con la canzone in sottofondo.

Sanremo 2019, Luca Onestini interviene a gamba tesa sull’esclusione di Pierdavide Carone

“Accendo la radio e passano Caramelle… Ogni volta che ascolto queste parole, mi vengono i brividi… Questo brano a Sanremo doveva esserci”. Queste ultime due parole Luca ha scelto di scriverle in maiuscolo, per evidenziare ancora di più il suo disappunto. La polemica su Pierdavide escluso da Sanremo sta interessando tutti in questi giorni, non solo i sostenitori del cantante ex di Amici. La sua canzone è piaciuta al pubblico, la tematica che affronta è importante e portarla sul palco dell’Ariston sarebbe stato tanto bello quanto interessante. E sì, anche importante, per l’appunto. Non possiamo sapere se sia stata esclusa perché le altre canzoni presentate dai Big in gara erano ancora più belle, riusciremo a farci un’idea solamente quando le ascolteremo.

Pierdavide Carone escluso da Sanremo 2019, prosegue la polemica

La polemica su cui è intervenuto Luca Onestini, che intanto vive la sua favola d’amore con Ivana sognando le nozze, va avanti da giorni. Manca ormai un mese all’inizio di Sanremo 2019, ma Pierdavide non ha ancora accettato la sua esclusione:“Sono molto deluso, in primis da Claudio Baglioni. Con il direttore artistico di Sanremo c’era un rapporto di stima, abbiamo anche duettato insieme. È un cantautore e mi sarei aspettato più empatia visto il tema del brano. […] Se avessi portato Caramelle con una star della musica, l’avrebbero presa. So che era piaciuta, dunque il problema era in chi la presentava”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal cantante al Corriere della Sera qualche giorno fa.