Sanremo 2019 ospiti: Alessandra Amoroso confermata, in forse Ariana Grande

Sanremo 2019: Alessandra Amoroso tra gli ospiti

Manca sempre meno alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo e, via via, si fa sempre più chiaro il quadro. Abbiamo, infatti, avuto modo di conoscere chi saranno i conduttori, chi saranno i cantanti in gara e, adesso, non ci resta che scoprire i nomi degli ospiti. Nelle varie serate di spettacolo inscenate ogni anno, sappiamo che arrivano gli ospiti a intrattenere il pubblico a casa e in studio. Proprio poche ore fa la notizia della presenza, graditissima, di Alessandra Amoroso sul palco dell’Ariston è diventata certezza. La stessa cantante pugliese ed ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un post che, appunto, comunica e conferma la sua partecipazione. Ma, se la Amoroso è ormai certa di esserci, chi saranno tutti gli altri ospiti a farle compagnia?

Ariana Grande sarà, forse, la super ospite internazionale di Sanremo 2019

Come ogni accade sul palco di Sanremo, viene invitato un super ospite internazionale che allieta la serata con musica e interviste. Dalle ultime indiscrezioni emerse sul web, sembrerebbe proprio che l’ospite di cui sopra sarà Ariana Grande: l’idolo della maggior parte delle ragazzine. La cantante statunitense proprio nei giorni in cui andrà in onda Sanremo, pubblicherà il suo nuovo disco. Quindi, quale migliore occasione per promuovere l’evento? Il direttore artistico Claudio Baglioni, però, è dell’idea di non voler assolutamente introdurre alcun passaggio promozionale al Festival. Dunque, almeno per il momento, la partecipazione della star venticinquenne non sembra né annunciata, né tanto meno confermata.

Tra gli ospiti confermati Bocelli, Venditti, Elisa e Giorgia

Ad essere già stati ufficializzati sono Antonello Venditti, Andrea Bocelli, Elisa e Giorgia. A chiudere il cerchio dovrebbero esserci anche, secondo Adn Kronos, Ligabue, Ramazzotti, Umberto Tozzi, Mengoni e Raf. Stando a questo elenco, mancherebbe quindi proprio l’ospite internazionale. Sarà veramente Ariana Grande a calcare il palcoscenico più ambito della musica italiana?