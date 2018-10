Ariana Grande e Pete Davidson non si parlano più: nuovi dettagli sulla rottura

Ariana Grande news e gossip: Pete Davidson non vuole più vederla e sentirla

Quella tra Ariana Grande e Pete Davidson è stata una rottura improvvisa e burrascosa. Secondo gli ultimi pettegolezzi pubblicati da Us Weekly, il comico del Saturday Night Live ha addirittura cambiato il suo numero di telefono per evitare qualsiasi tipo di contatto con l’ex fidanzata. Pete è davvero arrabbiato per come sono andate le cose con la popstar e ha deciso di metterci una pietra sopra. “Ora vuole concentrarsi solo su se stesso”, ha spiegato una fonte al magazine americano. Insomma, Ariana e Pete non si parlano più: dopo l’addio hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto. “Davidson deve pure fare i conti con i numerosi tatuaggi realizzati per amore della Grande, ora dovrà ricoprirli tutti a poco a poco”, ha aggiunto l’insider. E l’attore ha già cominciato con quello sul collo: la maschera da coniglietto, simbolo di un tour e di un album della popstar, è stato trasformato in un cuore. “Mai più tatuaggi per qualcun altro, neppure per mia madre”, ha assicurato il ragazzo qualche giorno fa.

Pete Davidson sta soffrendo molto per l’addio ad Ariana Grande

Nonostante sia pronto ad andare avanti, gli amici di Pete Davidson hanno confidato che l’artista sta soffrendo parecchio per la separazione da Ariana Grande. Dopo una passione travolgente, una proposta di matrimonio e una convivenza avviata (lei aveva comprato un nuovo appartamento a New York dove abitare con lui), Pete non si aspettava un finale così amaro. I diretti interessati non hanno ancora svelato i motivi dell’addio ma entrambi stanno male per quello che è successo. Un ritorno di fiamma? Mai dire mai, ma chi conosce Ariana e Pete, sostiene che al momento sia impossibile.

Ariana Grande si consola con la musica e con i fan

Nel frattempo Ariana è tornata a lavorare. Dopo una pausa dovuta alla morte del rapper Mac Miller, la Grande ha ripreso in mano la sua carriera. Qualche giorno fa ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, che partirà da Albany il prossimo marzo. Per la 25enne si tratta di un ritorno alle scene dopo il tragico attentato di Manchester del 2017, dove 22 fan hanno perso la vita.