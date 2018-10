Ariana Grande: ultimi gossip sulla fine con Pete Davidson

Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati: ultimi gossip e news

Ormai non è una novità: Ariana Grande e Pete Davidson non stanno più insieme. La coppia, che doveva sposarsi, è scoppiata qualche settimana fa, dopo la morte di Mac Miller, rapper ed ex fidanzato di Ariana. Quest’ultima, come rivela TMZ, ha subito consegnato a Pete l’anello di fidanzamento ricevuto qualche mese fa. Dal canto suo il comico e attore del Saturday Night Live ha coperto il tatuaggio disegnato sul collo in onore della popstar. Di recente proprio Pete ha rotto il silenzio sulla relazione con la cantante che, al contrario, si è chiusa in un silenzio tombale. “Sicuramente saprete che noi ci siamo lasciati o quello che è ma prima eravamo fidanzati e ci eravamo fatti dei tattoo e c’era un giornale che diceva: ‘Pete Davidson è stupido?’ e il 93% aveva risposto sì. Un mio amico mi diceva: ‘non ascoltare questa roba, sono haters”. Ma l’altro giorno mi ha detto: ‘Okay fratello,alla fine è venuto fuori che sei stupido“, ha detto Davidson al programma americano Judd & Pete for America.

Ariana e Pete: il fidanzamento tra di loro non è mai stato ufficiale?

Intanto secondo alcune fonti raccolte da TMZ, il fidanzamento tra Ariana Grande e Pete Davidson non sarebbe mai stato così serio come è apparso agli occhi del pubblico. Sì, la proposta di fidanzamento e l’anello ci sono stati per davvero ma dopo quella i due non avrebbero mai cominciato a lavorare concretamente al grande giorno. Ariana e Pete non avrebbero mai scelto un data effettiva, ne tanto meno location e invitati. Insomma a quanto pare non era un progetto di vita imminente. Nonostante i tatuaggi, le numerose dediche d’amore e l’appartamento che l’ex stellina Disney ha acquistato a New York per ospitare Pete.

Qualcuno sussurra di un riavvicinamento tra Ariana e Pete

Eppure c’è ancora chi parla di un presunto riavvicinamento tra Ariana Grande e Pete Davidson. Stando a quello che ha scritto People, la Grande e Davidson avrebbero buone probabilità di tornare insieme. Soprattutto perché la rottura sarebbe avvenuta in maniera impulsiva, dettata da un momento decisamente negativo. Nell’ultimo anno Ariana ha dovuto affrontare molteplici problemi: l’attentato di Machester, lo stress post traumatico, gli attacchi di panico e infine la morte di Mac Miller. Una situazione tutt’altro che facile, che ha sicuramente danneggiato il rapporto con Pete.