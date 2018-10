Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati: matrimonio saltato

Perché Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati

È già finita la storia d’amore tra Ariana Grande e Pete Davidson. Insieme dallo scorso gennaio e sul punto di sposarsi, i due hanno preferito dirsi addio. Come racconta TMZ è successo tutto lo scorso weekend, quando la coppia ha avuto un furioso litigio. Una lite piuttosto accesa che ha spinto la cantante e il comico del Saturday Night Live a mollarsi. Sarà una scelta definitiva o ci sarà un ripensamento? Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito, segno che qualcosa di grave è davvero accaduto. E secondo il sito americano anche per via dei rapporti con Pete, Ariana avrebbe annullato all’ultimo la sua ospitata a un evento di beneficenza a Los Angeles.

Ariana Grande ha annullato all’ultimo un suo impegno di lavoro

Dopo la morte dell’ex Mac Miller, Ariana Grande aveva deciso di prendersi una breve pausa dal lavoro. Negli ultimi giorni aveva deciso di fare uno strappo alla regola, accettando l’invito a cantare al Barbara Berlanti Heroes Gala . All’ultimo però non si è presentata: i suoi collaboratori hanno detto che Ariana è ancora provata da quanto accaduto al rapper. Ma, alla luce delle nuove indiscrezioni, è possibile che l’italo-americana abbia avuto l’umore a pezzi pure per via della rottura con Pete Davidson.

Periodo no per Ariana Grande: due anni da dimenticare

Il 2017 e il 2018 sono anni da cancellare per Ariana Grande. Prima della scomparsa di Mac Miller, la giovane ha dovuto affrontare l’attentato a Manchester, dove hanno perso la vita alcune ragazzine accorse al suo concerto.