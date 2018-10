Ariana Grande sta ancora male: cancellato un nuovo impegno di lavoro

Ultime news Ariana Grande: la cantante è ancora devastata dalla morte dell’ex fidanzato Mac Miller

Continua il momento no di Ariana Grande. La cantante è ancora devastata dalla morte dell’ex fidanzato Mac Miller, avvenuta qualche mese fa per overdose di droga e alcol. L’italo-americana aveva confermato la sua presenza ad un evento di beneficenza, il Barbara Berlanti Heroes Gala che si è tenuto a Los Angeles lo scorso 13 ottobre. Ma Ariana ha scelto all’ultimo di non presentarsi, deludendo così organizzatori, addetti al settore e fan. Che non vedevano l’ora di rivederla sul palco dopo tanti giorni passati lontano dai riflettori. Per via della scomparsa del rapper la Grande ha infatti interrotto la promozione del suo ultimo album e rimandato a data da destinarsi il suo tour in giro per il mondo.

Ariana Grande e l’ansia da prestazione dopo la morte di Mac Miller

“Ariana è ancora sconvolta per la morte di Mac. La scomparsa di Miller ha colpito duramente la Grande, che è ora vittima di ansia. Un’ansia che l’accompagna anche sul palco: non è dunque in grado di esibirsi come se nulla fosse davvero accaduto. Lei voleva partecipare con tutto il cuore a quell’evento di beneficenza ma più si avvicinava il grande giorgio più lei entrava in ansia. Alla fine ha capito che non poteva cantare davanti a così tante persone: le avrebbe deluse”, ha spiegato un amico della ragazza all’Hollywood Life. Ad aiutare Ariana ci sono i famigliari, gli amici ma soprattutto Pete Davidson, il suo attuale fidanzato che solo qualche mese fa ha fatto la proposta di matrimonio alla Grande.

Ariana Grande e Pete Davidson: matrimonio rimandato

Matrimonio che al momento non ha ancora una data ufficiale. Secondo le ultime dichiarazioni della Grande sarà entro il 2020. Prima Ariana deve risolvere i suoi problemi: oltre alla morte di Mac è scioccata pure per l’attentato a Manchester, dove hanno perso la vita alcune ragazzine accorse al suo concerto.