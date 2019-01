Sanremo 2019, conduttori ufficiali: Virginia Raffaele e Claudio Bisio con Baglioni

Sanremo 2019: ecco i nomi ufficiali dei prossimi conduttori

La notizia è di pochissimi minuti fa, sta già facendo il giro del web e noi ve la riportiamo immediatamente. Dopo aver conosciuto la maggior parte dei prossimi cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, ecco che finalmente possiamo comunicarvi anche i nomi ufficiali dei conduttori. Sul sito La Repubblica, infatti, viene resa nota, a tutta Italia, la coppia che affiancherà Claudio Baglioni nel prossimo febbraio. Dopo il toto-nome di cui tutti siamo stati testimoni, ecco che oggi abbiamo la conferma. Claudio Bisio e Virginia Raffaele saranno i conduttori del Festival della musica italiana che, accanto al direttore artistico Baglioni, ci faranno compagnia per cinque sere. L’appuntamento è fissato per il 5 febbraio, serata di apertura. Si concluderà, poi, sabato 9 febbraio con la proclamazione della canzone vincente.

Claudio Bisio e Virginia Raffaele accanto a Claudio Baglioni dal 5 al 9 febbraio 2019

Dunque, dopo il successone ottenuto lo scorso anno con il trio Baglioni-Hunziker-Favino, anche quest’anno si punta in alto sperando di raggiungere risultati ancora più elevati. Virginia Raffaele, ricordiamo che è stata protagonista di due edizioni fa del Festival quando, in ognuna delle serate, interveniva con le sue strepitose imitazioni. Lo scorso anno, invece, con Claudio Baglioni ha duettato regalando uno splendido momento di musica italiana. Adesso, però, la vedremo vestire le sue vesti. Scopriremo una nuova Virginia, quella che va oltre le imitazioni dei personaggi dello spettacolo. Per l’ex conduttore di Zelig non si tratta neanche della prima partecipazione. Anche lui è stato ospite nelle scorse stagioni.

Da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, il testimone passa a Claudio Bisio e Virginia Raffaele

Baglioni, quindi, dalle scelte fatte possiamo facilmente intuire che non osa nemmeno pensare di poter commettere errori. La sua seconda edizione da direttore artistico, dopo Carlo Conti, vuole che sia nuovamente ricordata. Con la collaborazione di Bisio e della Raffaele riuscirà anche questa volta a lasciare tutti a bocca aperta come accaduto lo scorso anno? Non ci resta che attendere un mese esatto per poterlo scoprire.