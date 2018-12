Pierfrancesco Favino, Verissimo: Sanremo, Hunziker e Baglioni, il futuro

Pierfrancesco Favino a Verissimo, l’intervista: Sanremo, il rapporto con Michelle Hunziker e Baglioni, progetti futuri (“Basta America”)

Pierfrancesco Favino, ospite di Verissimo (in onda domani 22 dicembre alle 16,30 su Canale 5. Qui le anticipazioni), si confessa a Silvia Toffanin. Diversi i temi affrontati. Inevitabile quello relativo al Festival di Sanremo. La nuova edizione è imminente e le aspettative sono tante. Soprattutto dopo quella scorsa, quella dei record, quella in cui l’attore fu protagonista indiscusso al fianco di Claudio Baglioni e Michelle Hunziker. “Sono molto legato a entrambi, tra noi c’è un affetto vero. Non avrei mai detto di fare Sanremo, per me è stata come una meravigliosa vacanza fatta insieme”, confida Favino, ricordando la sua esperienza alla kermesse. E quest’anno?

“Sarò sempre vicino a Claudio Baglioni e se avesse bisogno di me… Progetti futuri? Basta America”

Favino tornerà sul palco dell’Ariston in qualche ruolo oppure no? “Ho il desiderio di farla rimanere una cosa pura – fa sapere – Sarò sempre vicino a Claudio Baglioni e se avesse bisogno di me, mi farebbe piacere andare a trovarlo”. Per Pierfrancesco “Sanremo è stata una vacanza”. Certo il suo lavoro riguarda il cinema. Progetti? “Ho molti progetti in Italia per il futuro, non voglio tornare in America”. L’attore in questi anni ha preso parte a diverse produzioni a stelle e strisce, ma il suo cuore batte per il Bel Paese…

Pierfrancesco Favino e l’amore per l’Italia. Intanto arrivano news da Sanremo: confermati i nomi di 11 big

“Per me è stato importante fare esperienze (all’estero, ndr), ma lo è stato altrettanto per capire che a noi italiani non manca niente per fare cose molto belle“, ha concluso l’attore. Tornando al Festival di Sanremo, nelle ultime ore sono stati confermati i nomi di undici big che prenderanno parte alla kermesse canora. Tra questi figura anche Irama, il vincitore della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, nonché attuale compagno di Giulia De Lellis (Qui, tutti i dettagli sugli undici campioni in gara e sulle ultime news sanremesi)