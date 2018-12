Festival di Sanremo 2019, annunciati i primi 11 nomi dei Big in gara

Festival di Sanremo 2019: i primi undici nomi dei Campioni in gara

Nel corso della prima puntata di Sanremo giovani, come già era stato anticipato, sono stati svelati i primi undici nomi dei Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. I telespettatori hanno, dunque, scoperto solo una parte dei partecipanti della nuova edizione del noto programma musicale. Si tratta di una delle trasmissioni più attese dell’anno, durante la quale un artista italiano viene premiato. Lo scorso anno abbiamo visto trionfare Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”. Quest’anno altri 22 artisti si esibiranno sul palco dell’Ariston, sfidandosi per l’ambito premio. A questi cantanti si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo giovani. Attraverso un bussolotto, Rovazzi e Pippo Baudo hanno annunciato i nomi di coloro che si sfideranno per conquistare l’ambito premio della musica italiana. Intanto, sembra proprio che la partecipazione di questi undici artisti abbia soddisfatto le aspettative del pubblico.

I primi undici nomi dei Campioni del Festival di Sanremo 2019

Paola Turci con L’ultimo ostacolo,

con L’ultimo ostacolo, Simone Cristicchi con Abbi cura di me,

con Abbi cura di me, Zen Circus con L’amore è una dittatura,

con L’amore è una dittatura, Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte,

con Le nostre anime di notte, Loredana Bertè con cosa ti aspetti da me,

con cosa ti aspetti da me, Irama con La ragazza con il cuore di latta,

con La ragazza con il cuore di latta, Ultimo con I tuoi particolari,

con I tuoi particolari, Nek con Mi farò trovare pronto,

con Mi farò trovare pronto, Motta con Dov’è l’Italia

con Dov’è l’Italia Il Volo con Musica che resta

con Musica che resta Ghemon con Rose viola

Festival di Sanremo 2019: i primi undici nomi svelati soddisfano le aspettative del pubblico

Tutti sono abbastanza contenti di questi primi 11 nomi svelati in diretta a Sanremo giovani. In particolare, Fiorella Mannoia ammette di essere felice di vedere Loredana Bertè e Paola Turci tornare sul palco di Sanremo. Mentre Annalisa rivela di non vedere l’ora di vedere Nek esibirsi in questa nuova edizione del Festival. Nel frattempo, alcuni artisti hanno deciso di mandare un filmato a Rovazzi e Pippo Baudo. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, Ultimo e Irama. Tutti e tre si sono detti felici di scoprire che saliranno sul palco dell’Ariston. Si tratta per loro di un ritorno sul palco dell’Ariston.