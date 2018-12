Annalisa nella giuria di Sanremo giovani: la reazione del pubblico è forte

Annalisa a Sanremo giovani: il pubblico impazzisce nel vedere la cantante di Amici nella giuria

Forte è la reazione del pubblico nel vedere Annalisa a Sanremo giovani. La cantante, che si è fatta notare attraverso la decima edizione di Amici di Maria De Filippi, è molto amata dagli italiani. Ora vederla tra i grandi giudici, che sceglieranno chi tra 22 giovani cantanti può raggiungere il palco dell’Ariston a febbraio. Nella serata del 20 dicembre, Annalisa viene presentata come un componente della giuria e il pubblico sul impazzisce! Tanti sono i commenti di apprezzamento che appaiono sui social in queste ore. Poco fa, la stessa Scarrone aveva condiviso su Instagram e su Twitter la sua partecipazione al programma. Quando le viene data la parola, durante questa prima puntata in cui verranno giudicati 12 giovani cantanti, Nali rivela di sentirsi onorata di essere stata chiamata a rivestire un ruolo così importante. “Sono onorata di essere qui, sento forte il senso di responsabilità”, afferma in diretta Annalisa. Intanto, i telespettatori applaudono di fronte alla sua presenza.

Annalisa nella giuria di Sanremo giovani: la cantante onorata di essere stata chiamata

Nali, insieme a Luca e Paolo, Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa, dovrà dare il suo giudizio su questi giovani cantanti che hanno scelto di mettersi alla prova per salire sul palco dell’Ariston insieme ai Big. “Sanremo, in ogni sua sfumatura, regala sempre un sorriso pazzesco ad Annalisa, l’emblema della sua (e nostra) felicità nel tornare in una città magica”. Questo è uno dei tantissimi commenti che stanno facendo impazzire i social. Il pubblico commenta la sua bellezza, da sempre molto apprezzata. Ma non solo, i telespettatori sono contenti di vedere tra la giuria un volto noto nel mondo della musica italiana. E, intanto, lei stessa su Instagram scrive: “Io ci sono! Onorata di essere qui”. Grande emozione per i telespettatori, che non possono non complimentarsi con la giovane cantante.

Annalisa colpisce tutti: il pubblico apprezza la giuria scelta per Sanremo giovani

“Finalmente una giuria formata da persone competenti”, si legge sui social. Annalisa non è l’unico volto a essere apprezzato dal pubblico. Infatti, nella giuria sono presenti artisti molto amati dal pubblico. Stiamo parlando, ad esempio, di Fiorella Mannoia, un volto che fa parte sicuramente della storia della musica italiana.