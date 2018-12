Irama confermato tra i big di Sanremo: la reazione di Giulia De Lellis

Irama parteciperà a Sanremo: Giulia De Lellis fidanzata orgogliosa

Non poteva riceve regalo migliore ieri Irama per il suo compleanno. In serata, come molti già sapranno, il cantante ha avuto in diretta la conferma di essere stato scelto per far parte dei cantanti che si esibiranno nel 2019 a Sanremo. L’annuncio, fatto a Sanremo Young, ha ovviamente fatto felice l’ex allievo di Amici che, sui social, si è mostrato entusiasta della cosa. La reazione di Giulia De Lellis? Non è tardata ad arrivare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti commentato l’ultima foto del fidanzato affermando si essere fiera di lui. Un momento felice per entrambi che, anche a livello professionale, continuano a collezionare un successo dietro l’altro.

Giulia De Lellis scrive a Irama: orgogliosa e fiera del fidanzato al Festival di Sanremo

“Le cose non succedono mai per caso…Oggi è il mio compleanno, grazie per tutti gli auguri e l’affetto. In questo preciso momento è arrivata la notizia…Siamo a Sanremo! Porterò su quel palco la storia di una ragazza: La ragazza con il cuore di latta” queste le parole con cui Irama ha commentato la notizia della sua partecipazione a Sanremo. Il post, condiviso su Instagram, è stato subito commentato da Giulia De Lellis che, al fidanzato, ha scritto: “Proud” ovvero “Fiera“, a lettere cubitali e ben in evidenza.

Giulia De Lellis e Irama, prove di convivenza: alle voci sulla crisi rispondono andando a vivere insieme

La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis procede oggi a gonfie vele. I due hanno addirittura deciso proprio recentemente di andare a vivere insieme. Alle voci sul presunto tradimento del cantante, dunque, la coppia ha deciso di rispondere dando un chiaro segno. La convivenza è sicuramente un passo importante all’interno di una relazione e nessuno dei due, almeno fino ad ora, si è dimostrato pentito della decisione presa. Li vedremo insieme anche a Sanremo? Molto probabilmente sì.