Irama e Giulia De Lellis news: il cantante sarebbe stato avvistato con un’altra

Irama e Giulia De Lellis ultime news: il cantante sarebbe stato avvistato con un’altra donna

Irama e Giulia De Lellis sembrerebbero essere oggi innamorati più che mai. Sui social e agli eventi (come il concerto del cantante e le cene in famiglia) i due continuano a mostrarsi felici e sorridenti, dimostrando una complicità innegabile. Il gossip riportato dal settimanale Oggi, però, potrebbe presto mettere a dura prova il loro rapporto di coppia. Irama, secondo quanto scritto nella rubrica Pillole di Gossip, sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra donna. Quando? Proprio recentemente a Milano. Quando Irama aveva confermato di stare con Giulia De Lellis erano emerse sui social delle segnalazioni di presunte fidanzate che accusavano il cantante di aver avuto una storia con tutte loro (in contemporanea a quella dell’influencer). Il gossip riportato da Oggi, però, non ha nulla a che fare con le precedenti relazioni di Irama ma riguarda il presente.

Irama in compagnia di un’altra donna? Il gossip sul cantante dopo l’ufficializzazione della storia con Giulia De Lellis

Irama, secondo il settimanale Oggi, ancora adesso che è impegnato con Giulia “Non disdegnerebbe la vita notturna e la compagnia di aiutante ragazze”, tant’è che “Qualche sera fa” sarebbe stato avvisato “Un po’ su di giri in una nota gintoneria milanese in compagnia di una moretta“. Irama, intanto, continua comunque a mostrare e a dichiarare pubblicamente il suo amore nei confronti della De Lellis. Ai concerti del cantante fioccano infatti le dediche all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E lo stesso slancio l’ex allievo di Amici lo ha dimostrato anche sui social. Non è che la ragazza che è stata vista con lui è solo un’amica?

Irama sempre più innamorato di Giulia: la De Lellis gelosissima del suo uomo

Giulia De Lellis, dal canto suo, oltre ad essere molto innamorata di Irama, ha dimostrato di essere anche gelosa del suo uomo. Come reagirà adesso allo scoop riportato da Oggi? Noi, ovviamente, non possiamo che prendere con le pinze questa notizia e, nell’attesa, aspettare una replica dei diretti interessati.