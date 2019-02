Sanremo 2019 classifica dati ufficiali: la verità sui risultati di televoto e giurie

Festival di Sanremo 2019, la polemica su Mahmood e Ultimo per i risultati del televoto

Sin da quanto è stato eletto Mahmood vincitore di Sanremo 2019 e sono stati mandati in onda i risultati del televoto si è sollevato un polverone. Sul Web tutti si domandano come sia possibile che il televoto abbia premiato Ultimo e invece il premio sia andato poi a Mahmood. La verità è stata finalmente svelata, ma se ne è parlato molto anche in conferenza stampa questa mattina. I responsabili Rai, infatti, hanno nuovamente spiegato come è stata decretata la classifica. La sala stampa ha avuto un peso del 30%, la giuria d’onore del 20% e il restante 50% era invece dovuto al televoto. Questo il podio della sala stampa, dal primo al terzo classificato: Mahmood, Ultimo, Il Volo. Per la giuria d’onore invece al primo posto c’era Mahmood, al secondo parimerito tra Ultimo e Il Volo. Il televoto, invece, ha premiato Ultimo, poi Il Volo e infine Mahmood.

Televoto Sanremo 2019, la verità sul televoto e sulla classifica

Lecito domandarsi, a questo punto, come sia stato possibile ribaltare il televoto che incideva per il 50% sulla classifica di Sanremo 2019. La risposta è semplice: “Classifica molto complessa, prevede la classifica cumulata. Pesano anche le serate precedenti”, è stato spiegato in conferenza. Dunque sono stati sommati i voti arrivati durante tutta la settimana, mentre i dati mandati in onda riguardavano esclusivamente l’ultimo televoto a tre. Le percentuali delle votazioni di sala stampa e giuria d’onore non sono state rese note né lo saranno (non è mai successo, infatti), si conoscono invece le classifiche in base alle posizioni guadagnate dai cantanti. Al contrario, i risultati del televoto di Sanremo vengono resi noti per legge. E la Rai ha reso noto i dati ufficiali del Festival oggi pomeriggio, comprese le classifiche delle giurie e divise in serate.

Classifica ufficiale Sanremo 2019, i dati del televoto

Il calcolo statistico è sicuramente complesso, ma leggendo i dati forniti dalla Rai è chiaro che Mahmood sia stato premiato soprattutto dalle giurie. Che invece hanno penalizzato Ultimo. Nelle diverse serate, infatti, Mahmood era spesso tra i primi posti delle classifiche della giuria demoscopica, della sala stampa e della giuria d’onore ma era poco votato dal televoto. Ultimo invece era molto più basso nelle classifiche delle giurie, al contrario era molto votato da casa. Al termine della quarta serata è stato fatto un cumulo delle serate precedenti, con dati che comprendono tutte le votazioni e non solo il televoto. Queste le posizione provvisorie di venerdì sera: primo posto Il Volo 11.61%, secondo posto Ultimo 10.52%, quinto posto Mahmood 6.41%. Sul totale dei 24 cantanti, ovviamente.

Sanremo 2019, cosa è successo in classifica nella finale

Questi i risultati della quinta e ultima serata:

Ultimo – 19.25% e primo posto per il televoto, sesto posto sia per la giuria d’onore sia per la sala stampa;

Il Volo – 17.65% e secondo posto per il televoto, 21esimo per la giuria d’onore e 13esimo per la sala stampa;

Mahmood – 3.49% e settimo posto per il televoto, primo posto per la giuria d’onore e secondo per la sala stampa.

Al termine del televoto e quando è stata stilata la classifica, il podio era questo: Ultimo 11.72%, Il Volo 10.54%, Mahmood 9.85%. Ma facendo i calcoli di tutti i voti arrivati fino a quel momento, tra televoto e giurie, Mahmood era al comando con il 47.15%, a seguire Ultimo con il 34.62% e poi Il Volo con il 18.22%. I risultati dell’ultimo televoto a tre invece hanno registrato queste percentuali: Ultimo 48.60%, Il Volo 30.26%, Mahmood 20.95%. Ha inciso di poco, però, visto che precedentemente Mahmood era al comando con quasi il 50% delle preferenze. E infatti ha vinto con queste percentuali: Mahmood 38.92%, Ultimo 35.56%, Il Volo 25.53%. Mahmood ha vinto soprattutto grazie alle posizioni alte nelle classifiche delle giurie guadagnate nel corso delle serate, dove invece Ultimo era a volte molto più in basso. Ragion per cui ha forse davvero poco da sfogare contro i giornalisti.

Claudio Baglioni si schiera: “O televoto o giurie”

In conferenza stampa, lo stesso Claudio Baglioni si è espresso sul meccanismo di voto di Sanremo 2019. E ha spiegato: “Sono d’accordo su due linee. O il Festival diventa di nuovo deciso da giurie ristrette, da addetti ai lavori che siano certificati come tali, o questa mescolanza rischia di essere discutibile. […] Se il Festival vuole essere una manifestazione popolare potrebbe essere gestita solo dal televoto. L’altro elemento che ci portiamo appresso è la giuria d’onore. Anche quello è un retaggio televisivo per il quale si pensa che mettendo più facce televisive, la televisione funziona. Io lo dico, tanto ho finito con ieri, io sono piuttosto d’accordo: o si sceglie una linea o l’altra”. Cambieranno le cose il prossimo anno? Intanto, potrebbe essere istituito un nuovo premio, quello del pubblico vinto da Loredana Bertè.