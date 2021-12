Sangiovanni tra i big di Sanremo: l’originale reazione di Giulia stabile

La danzatrice ha commentato in modo spassoso l’annuncio di Amadeus che ha confermato che ‘Sangio’ sarà tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022

Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, sarà tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022. A confermarlo è stato Amadeus che nel corso del Tg 1 delle ore 20 di sabato 4 dicembre 2021 ha ufficializzato la lista dei 22 cantanti che si sfideranno al teatro Ariston da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio. La notizia è presto rimbalzata sui social, dove è arrivata anche la reazione di Giulia Stabile, la compagna di ‘Sangio’ (i due giovani si sono conosciuti nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi).

“Sempre stato Big per me”, ha scritto tra le Stories Instagram Giulia, a commento di un breve video in cui si vede Sangiovanni imbacuccato in un ascensore mentre canta con una banana che funge da microfono. Un modo tanto originale quanto simpatico per festeggiare l’entrata nel cast sanremese del fidanzato. Tra i musicisti in gara ex Amici 20, ci sarà anche Ak7even, il cui brano ha convinto Amadeus. Per la ‘componente’ relativa al talent show di Maria De Filippi, ci saranno anche Emma Marrone e Irama.

Sangovanni e Giulia Stabile, come procede la love story dopo Amici: confidenze e retroscena di un amore a distanza

Recentemente Giulia, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confidato che per i tanti impegni suoi e del compagno il tempo per vedersi è poco. La domenica, però, è sacra. Nel dì festivo la danzatrice, che è di base a Roma, prende il treno è viaggia in direzione Milano, per abbracciare l’amato ‘Sangio’. Un rapporto che è maturato mese dopo mese e che nonostante la distanza non ha avuto particolari battute d’arresto.

“Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora, ma riusciamo a essere di totale supporto l’una per l’altro”, ha dichiarato la Stabile. Anche il cantante ha parlato della sua relazione sentimentale. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al programma Le Iene, a cui ha confidato di essere alquanto geloso di Giulia, così come lei lo è di lui. Un sentimento però genuino e non morboso, ha sottolineato l’artista.

Il cantante ha inoltre detto di essere assolutamente fedele, sostenendo che la fedeltà, tra due persone innamorate, altro non è che una conseguenza naturale di un rapporto.