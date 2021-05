Sangiovanni continua a collezionare record dopo Amici. Chi avesse ancora dubbi sul suo talento e si ostinasse a opporsi al suo secondo posto nella 20esima edizione, dovrà sbattere il muso contro la verità dei fatti. I numeri parlano chiaro, se Sangiovanni registra delle vendite altissime vuol dire che la sua musica piace e anche tanto. E quando la musica di un cantante piace alle persone, che siano poche o tantissime, allora ha motivo di esistere. I numeri di Sangiovanni parlano chiaro sin dai primi mesi di Amici, quando i suoi ascolti erano molto molto più alti rispetto a quelli degli altri. Un andamento che sta confermando anche a edizione conclusa.

Oggi FIMI ha reso noti i nuovi riconoscimenti della settimana degli album ma anche dei brani singoli. Ebbene, i Dischi D’Oro e di Platino di Sangiovanni sono aumentati. Oggi ha portato a casa altri tre premi e altri record. Ha conquistato già dei dischi con Lady e Tutta la notte, ma adesso anche Malibu ha conquistato il Disco D’Oro. Non solo, perché l’ultimo inedito presentato durante Amici è anche il singolo più venduto nella prima settimana d’uscita del 2021. Tutta la notte invece è diventato Disco di Platino.

L’album di Sangiovanni ha conquistato già il Disco D’Oro in una sola settimana ed è per questo che è stato riconosciuto anche come disco più venduto nella prima settimana di uscita nel 2021. Tutti premi e riconoscimenti per i quali Sangio ha ringraziato i fan sui social, sempre prontissimi a supportarlo e che già non vedono l’ora di ascoltare un nuovo album.

Non poteva mancare il commento di Giulia Stabile, la sua inseparabile metà, sotto al post dei nuovi dischi conquistati dal cantante. La ballerina ha scritto semplicemente “Proud”, ovvero “fiera”, con un cuore. Ma non è stata l’unica a complimentarsi con lui perché c’è anche un altro ex allievo di Amici 20 che crede davvero tantissimo in Sangiovanni. Il suo nome è Samuele Barbetta, che in attesa di lavorare insieme a Sangio si è complimentato con lui. Il ballerino ha condiviso tra le sue stories i nuovi record del cantante e ha scritto: “Nessun dubbio dall’inizio. Sei quasi indescrivibile”.