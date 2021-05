Giulia Stabile dopo Amici continua a raccontare emozioni e sensazioni nelle sue interviste. Oggi però ha parlato di qualcosa di diverso. Oltre alle parole su Sangiovanni, infatti, ha rivelato che chi la prendeva in giro a scuola le ha mandato dei messaggi dopo la vittoria ad Amici 2021. Cosa fa la fama, vero? A porle delle domande è stato Whoopsee, ma non solo sul fidanzato. Giulia e Sangiovanni stanno insieme dopo Amici, non è facile con la distanza e gli impegni che stanno portando il cantante in giro per l’Italia. Il sentimento che li unisce avrà la meglio alla fine, i fan ne sono certi, ma per il momento stanno sperimentando il rapporto a distanza.

Giulia e Sangiovanni ad Amici hanno vissuto insieme, 24 ore su 24, per tanti mesi: da novembre scorso fino a una settimana fa. Sei mesi trascorsi a stretto contatto, per cui è normale che adesso stiano prendendo le misure di questo nuovo modo di vivere il loro amore. Si incontrano ogni volta che possono, ma Giulia non ha nascosto che la distanza con Sangiovanni non è facile:

“Non voglio dire nulla anche per non spaventarlo. Spero vada bene, mi fa sentire benissimo. Con la distanza è un po’ più difficile, anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. È un po’ tosta, però spero di poterlo far sentire bene anche così”

Un altro punto molto interessante di questa intervista riguarda alcuni ex compagni di classe che si sono rifatti vivi. Giulia ha rivelato che alcuni di coloro che le hanno fatto bullismo ora le hanno mandato messaggi. Così, come se nulla fosse. Come se soltanto adesso si siano accorti del suo talento, di quanto vale come persona oltre che come ballerina. Solo adesso, guarda caso, che ha trionfato in televisione e ha quasi un milione e mezzo di follower su Instagram. La ballerina non ha alcuna intenzione di dare importanza a queste persone, però:

“Anche adesso mi stanno arrivando messaggi da parte di alcuni di loro, a cui non sto rispondendo ovviamente. Penso che non debba proprio dare importanza. Non avrei neanche voluto leggerli. Sono cose assurde tipo ‘non posso credere che ero in classe con una ragazzina che adesso è conosciuta in tutta Italia’ quando venivo presa in giro proprio perché credevo nei miei sogni. Alcuni si sono scusati”

Appare sempre più evidente quanto Giulia sia cresciuta grazie ad Amici, e al suo Sangio. Oggi ha maggiore consapevolezza di sé stessa e questo la porta a tenere testa in maniera egregia ai leoni da tastiera. Non ha intenzione però di dare soddisfazione a chi l’ha fatta soffrire in passato, solo perché ha dedicato molto tempo della sua vita alla danza. Sacrifici che oggi sono stati ripagati, perché in tanti hanno riconosciuto in lei un potenziale che se sviluppato nel modo giusto la porterà in alto.

A proposito di social: si aspettava questo boom? No, non ci pensava neanche. Pensava ad altro come al farsi conoscere per avere un futuro più sicuro nel mondo della danza. Non pensava a raggiungere certi numeri sui social, ma scoprendo di essere arrivata così tanto al pubblico anche come persona le ha fatto molto piacere. Cosa farà con il montepremi vinto ad Amici? Investirà una parte dei soldi per studiare e migliorare, facendo anche un viaggio a Los Angeles. Comprerà la lavastoviglie a sua madre, perché gliel’ha promesso. Poi metterà tutto da parte per il suo futuro, anche per riuscire a comprare una casa magari.