Samuele Amici: “Giulia mi ha aiutato, sogno di lavorare con Sangiovanni”

Samuele Barbetta di Amici ha rilasciato una nuova intervista. Stavolta ha parlato a ComingSoon dei suoi progetti e della sua avventura nel talent show di Maria De Filippi. Non sono mancate le dichiarazioni sui progetti futuri. A tal proposito, però, si possono aggiungere delle novità: Samuele è stato scelto per due eventi nel mondo della danza insieme ad altri coreografi già noti. Farà degli stage al Roma Campus Dance, in programma a fine agosto, e all’Evento MOB a Napoli, a inizio luglio. Ci sono già lavori in ballo insomma, ma lui non ha intenzione di fermarsi qui.

Nell’intervista ha parlato dei suoi sogni nel cassetto: sogna di lavorare con giovani artisti come Madame o Tha Supreme. Non solo loro, ha fatto anche il nome di un giovane talento che conosce molto bene: Samuele vorrebbe lavorare con Sangiovanni. Lo ammira tantissimo, ha spiegato, ed era un suo fan già prima di Amici 2021, perché lo seguiva già. Sono tutti giovani artisti in cui Samuele rivede una visione artistica molto simile alla sua, sebbene loro si occupino di musica e lui di danza. È certo che dalle loro collaborazioni nascerebbero cose belle. Ma vorrebbe anche tornare a ballare per Veronica Peparini.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha conosciuto una persona che è diventata molto importante per lui ed è la sua compagna di banco. Samuele e Giulia ad Amici sono diventati molto amici, hanno passato molto tempo insieme perché erano gli unici allievi della Peparini. Tra loro c’è molta stima, si sono sostenuti ed è nato un rapporto bellissimo. Samuele ha parlato così di Giulia:

“Mi ha aiutato tantissimo. Al Serale avevamo davvero tanto lavoro da fare e credo che, se avessi passato tutte quelle ore da solo senza Giulia in sala, sarei scoppiato molto prima. Giulia mi ha dato una grande mano, mi ha portato serenità. Con lei è nata una bella amicizia, passavamo le ore insieme. Spero di continuare a sentirla quando uscirà dalla scuola. Sarebbe bello lavorare ancora insieme”

In attesa di scoprire cosa succederà, Samuele ha ammesso che pensava di arrivare più avanti al Serale di Amici 2021. “Io pensavo di arrivare in semifinale sinceramente”, ha ammesso. Tutto è cambiato il giorno della puntata. Quando si è trovato in sfida con Alessandro ha capito che non poteva vincere contro di lui, anche perché conosceva le coreografie che avrebbe ballato e ha pensato che fosse giunto il suo momento di tornare a casa. In effetti nel momento dell’eliminazione era molto sicuro dell’esito del ballottaggio.